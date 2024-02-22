https://ria.ru/20240222/marazm-1928889934.html

В Госдуме назвали оскорбление Байдена в адрес Путина маразмом

В Госдуме назвали оскорбление Байдена в адрес Путина маразмом - РИА Новости, 22.02.2024

В Госдуме назвали оскорбление Байдена в адрес Путина маразмом

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал старческим маразмом хамские высказывания президента США Джо Байдена в отношении президента России... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:23

2024-02-22T09:23

2024-02-22T09:23

политика

джо байден

владимир путин

госдума рф

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ 22 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал старческим маразмом хамские высказывания президента США Джо Байдена в отношении президента России Владимира Путина. Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". "Подобные хамские высказывания Байдена можно объяснить лишь старческим маразмом. Он, видимо, впадает в детство и воспринимает весь мир как песочницу, где только ему позволено играть, а всем остальным отведена роль его игрушек. Но капризного ребенка надо перевоспитывать, и уверен, что американский народ на президентских выборах не повторит ошибки и больше не допустит к власти этого кровавого диктатора, спровоцировавшего войны в различных уголках мира", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Байден сродни голому королю, который живет в своем выдуманном и мрачном мире. "Большинство здравомыслящих людей во всем мире считают политику Байдена настоящим сумасшествием. Именно Байден является главной угрозой всему человечеству, так как имеет доступ к "ядерному чемоданчику", - подчеркнул депутат. Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Российский президент, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее называл "недопустимой и непростительной" такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, которая "уже была повержена".

https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928044332.html

https://ria.ru/20240209/bayden-1926328186.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, джо байден, владимир путин, госдума рф, михаил шеремет