https://ria.ru/20240222/marazm-1928889934.html
В Госдуме назвали оскорбление Байдена в адрес Путина маразмом
В Госдуме назвали оскорбление Байдена в адрес Путина маразмом - РИА Новости, 22.02.2024
В Госдуме назвали оскорбление Байдена в адрес Путина маразмом
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал старческим маразмом хамские высказывания президента США Джо Байдена в отношении президента России... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:23
2024-02-22T09:23
2024-02-22T09:23
политика
джо байден
владимир путин
госдума рф
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ 22 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал старческим маразмом хамские высказывания президента США Джо Байдена в отношении президента России Владимира Путина. Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". "Подобные хамские высказывания Байдена можно объяснить лишь старческим маразмом. Он, видимо, впадает в детство и воспринимает весь мир как песочницу, где только ему позволено играть, а всем остальным отведена роль его игрушек. Но капризного ребенка надо перевоспитывать, и уверен, что американский народ на президентских выборах не повторит ошибки и больше не допустит к власти этого кровавого диктатора, спровоцировавшего войны в различных уголках мира", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Байден сродни голому королю, который живет в своем выдуманном и мрачном мире. "Большинство здравомыслящих людей во всем мире считают политику Байдена настоящим сумасшествием. Именно Байден является главной угрозой всему человечеству, так как имеет доступ к "ядерному чемоданчику", - подчеркнул депутат. Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Российский президент, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее называл "недопустимой и непростительной" такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, которая "уже была повержена".
https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928044332.html
https://ria.ru/20240209/bayden-1926328186.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, джо байден, владимир путин, госдума рф, михаил шеремет
Политика, Джо Байден, Владимир Путин, Госдума РФ, Михаил Шеремет
В Госдуме назвали оскорбление Байдена в адрес Путина маразмом
Шеремет: хамские высказывания Байдена можно объяснить лишь старческим маразмом
СИМФЕРОПОЛЬ 22 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал старческим маразмом хамские высказывания президента США Джо Байдена в отношении президента России Владимира Путина.
Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".
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"Подобные хамские высказывания Байдена можно объяснить лишь старческим маразмом. Он, видимо, впадает в детство и воспринимает весь мир как песочницу, где только ему позволено играть, а всем остальным отведена роль его игрушек. Но капризного ребенка надо перевоспитывать, и уверен, что американский народ на президентских выборах не повторит ошибки и больше не допустит к власти этого кровавого диктатора, спровоцировавшего войны в различных уголках мира", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Байден сродни голому королю, который живет в своем выдуманном и мрачном мире.
"Большинство здравомыслящих людей во всем мире считают политику Байдена настоящим сумасшествием. Именно Байден является главной угрозой всему человечеству, так как имеет доступ к "ядерному чемоданчику", - подчеркнул депутат.
Байден сделал удивительное заявление об Украине
Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Российский президент, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине
Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
ранее называл "недопустимой и непростительной" такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии
, которая "уже была повержена".
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