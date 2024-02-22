https://ria.ru/20240222/malchik-1928985705.html

В Астраханской области пропал девятилетний мальчик

В Астраханской области пропал девятилетний мальчик - РИА Новости, 22.02.2024

В Астраханской области пропал девятилетний мальчик

Правоохранители ищут девятилетнего мальчика, который в среду вечером ушел из дома в Володарском районе Астраханской области и до сих пор не вернулся, сообщает... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:22

2024-02-22T14:22

2024-02-22T14:22

происшествия

астраханская область

володарский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Правоохранители ищут девятилетнего мальчика, который в среду вечером ушел из дома в Володарском районе Астраханской области и до сих пор не вернулся, сообщает прокуратура региона. "По предварительным данным, несовершеннолетний ушел из дома в Володарском районе вечером 21 февраля 2024 года. Местонахождение не установлено", - говорится в сообщении. Во время поиска ребенка его перчатки были обнаружены на берегу реки. Прокуратура организовала проверку по факту пропажи мальчика. Его поиски продолжаются.

https://ria.ru/20240216/poiski-1927763846.html

астраханская область

володарский район

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происшествия, астраханская область, володарский район