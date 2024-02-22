Рейтинг@Mail.ru
В Астраханской области пропал девятилетний мальчик - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/malchik-1928985705.html
В Астраханской области пропал девятилетний мальчик
В Астраханской области пропал девятилетний мальчик - РИА Новости, 22.02.2024
В Астраханской области пропал девятилетний мальчик
Правоохранители ищут девятилетнего мальчика, который в среду вечером ушел из дома в Володарском районе Астраханской области и до сих пор не вернулся, сообщает... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:22
2024-02-22T14:22
происшествия
астраханская область
володарский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Правоохранители ищут девятилетнего мальчика, который в среду вечером ушел из дома в Володарском районе Астраханской области и до сих пор не вернулся, сообщает прокуратура региона. "По предварительным данным, несовершеннолетний ушел из дома в Володарском районе вечером 21 февраля 2024 года. Местонахождение не установлено", - говорится в сообщении. Во время поиска ребенка его перчатки были обнаружены на берегу реки. Прокуратура организовала проверку по факту пропажи мальчика. Его поиски продолжаются.
https://ria.ru/20240216/poiski-1927763846.html
астраханская область
володарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астраханская область, володарский район
Происшествия, Астраханская область, Володарский район
В Астраханской области пропал девятилетний мальчик

В Астраханской области девятилетний мальчик ушел в магазин и пропал

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Правоохранители ищут девятилетнего мальчика, который в среду вечером ушел из дома в Володарском районе Астраханской области и до сих пор не вернулся, сообщает прокуратура региона.
"По предварительным данным, несовершеннолетний ушел из дома в Володарском районе вечером 21 февраля 2024 года. Местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
Во время поиска ребенка его перчатки были обнаружены на берегу реки. Прокуратура организовала проверку по факту пропажи мальчика. Его поиски продолжаются.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
На Колыме ищут ребенка, пропавшего два года назад в Мариуполе
16 февраля, 12:36
 
ПроисшествияАстраханская областьВолодарский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала