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В Астраханской области пропал девятилетний мальчик
В Астраханской области пропал девятилетний мальчик - РИА Новости, 22.02.2024
В Астраханской области пропал девятилетний мальчик
Правоохранители ищут девятилетнего мальчика, который в среду вечером ушел из дома в Володарском районе Астраханской области и до сих пор не вернулся, сообщает... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:22
2024-02-22T14:22
2024-02-22T14:22
происшествия
астраханская область
володарский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Правоохранители ищут девятилетнего мальчика, который в среду вечером ушел из дома в Володарском районе Астраханской области и до сих пор не вернулся, сообщает прокуратура региона. "По предварительным данным, несовершеннолетний ушел из дома в Володарском районе вечером 21 февраля 2024 года. Местонахождение не установлено", - говорится в сообщении. Во время поиска ребенка его перчатки были обнаружены на берегу реки. Прокуратура организовала проверку по факту пропажи мальчика. Его поиски продолжаются.
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происшествия, астраханская область, володарский район
Происшествия, Астраханская область, Володарский район
В Астраханской области пропал девятилетний мальчик
В Астраханской области девятилетний мальчик ушел в магазин и пропал
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Правоохранители ищут девятилетнего мальчика, который в среду вечером ушел из дома в Володарском районе Астраханской области и до сих пор не вернулся, сообщает прокуратура региона.
"По предварительным данным, несовершеннолетний ушел из дома в Володарском районе вечером 21 февраля 2024 года. Местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
Во время поиска ребенка его перчатки были обнаружены на берегу реки. Прокуратура организовала проверку по факту пропажи мальчика. Его поиски продолжаются.
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