https://ria.ru/20240222/m113-1929067022.html

Минобороны Украины сообщило о получении десятков БТР M113

Минобороны Украины сообщило о получении десятков БТР M113 - РИА Новости, 22.02.2024

Минобороны Украины сообщило о получении десятков БТР M113

Десятки бронетранспортеров М113 доставлены на Украину, прибытие еще несколько сотен ожидается в ближайшее время, сообщил в четверг глава министерства обороны... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T19:49

2024-02-22T19:49

2024-02-22T20:07

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Десятки бронетранспортеров М113 доставлены на Украину, прибытие еще несколько сотен ожидается в ближайшее время, сообщил в четверг глава министерства обороны страны Рустем Умеров. Правительство Испании со ссылкой на министра обороны королевства Маргариту Роблес 14 февраля анонсировало передачу Украине бронетранспортеров М113 и новой партии боеприпасов. "Получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых. Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время", - написал Умеров в социальной сети. Министр при этом не уточнил, какая из стран передала бронетранспортеры, однако отметил, что они уже направлены в ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928549056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, рустем умеров, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр