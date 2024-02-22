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Минобороны Украины сообщило о получении десятков БТР M113 - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 22.02.2024 (обновлено: 20:07 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/m113-1929067022.html
Минобороны Украины сообщило о получении десятков БТР M113
Минобороны Украины сообщило о получении десятков БТР M113 - РИА Новости, 22.02.2024
Минобороны Украины сообщило о получении десятков БТР M113
Десятки бронетранспортеров М113 доставлены на Украину, прибытие еще несколько сотен ожидается в ближайшее время, сообщил в четверг глава министерства обороны... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:49
2024-02-22T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
рустем умеров
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Десятки бронетранспортеров М113 доставлены на Украину, прибытие еще несколько сотен ожидается в ближайшее время, сообщил в четверг глава министерства обороны страны Рустем Умеров. Правительство Испании со ссылкой на министра обороны королевства Маргариту Роблес 14 февраля анонсировало передачу Украине бронетранспортеров М113 и новой партии боеприпасов. "Получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых. Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время", - написал Умеров в социальной сети. Министр при этом не уточнил, какая из стран передала бронетранспортеры, однако отметил, что они уже направлены в ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928549056.html
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в мире, рустем умеров, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рустем Умеров, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Украины сообщило о получении десятков БТР M113

Умеров: Украина получила десятки БТР M113 и ждет получение еще нескольких сотен

© Фото : Министерство обороны УкраиныБронетранспортеры М113, доставленные на Украину
Бронетранспортеры М113, доставленные на Украину - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Министерство обороны Украины
Бронетранспортеры М113, доставленные на Украину
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Десятки бронетранспортеров М113 доставлены на Украину, прибытие еще несколько сотен ожидается в ближайшее время, сообщил в четверг глава министерства обороны страны Рустем Умеров.
Правительство Испании со ссылкой на министра обороны королевства Маргариту Роблес 14 февраля анонсировало передачу Украине бронетранспортеров М113 и новой партии боеприпасов.
"Получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых. Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время", - написал Умеров в социальной сети. Министр при этом не уточнил, какая из стран передала бронетранспортеры, однако отметил, что они уже направлены в ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРустем УмеровУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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