Минобороны Украины сообщило о получении десятков БТР M113
Умеров: Украина получила десятки БТР M113 и ждет получение еще нескольких сотен
© Фото : Министерство обороны УкраиныБронетранспортеры М113, доставленные на Украину
© Фото : Министерство обороны Украины
Бронетранспортеры М113, доставленные на Украину
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Десятки бронетранспортеров М113 доставлены на Украину, прибытие еще несколько сотен ожидается в ближайшее время, сообщил в четверг глава министерства обороны страны Рустем Умеров.
Правительство Испании со ссылкой на министра обороны королевства Маргариту Роблес 14 февраля анонсировало передачу Украине бронетранспортеров М113 и новой партии боеприпасов.
"Получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых. Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время", - написал Умеров в социальной сети. Министр при этом не уточнил, какая из стран передала бронетранспортеры, однако отметил, что они уже направлены в ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.