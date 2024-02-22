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Лавров анонсировал встречу с президентом Бразилии Лулой - РИА Новости, 22.02.2024
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18:31 22.02.2024 (обновлено: 18:38 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/lula-1929054034.html
Лавров анонсировал встречу с президентом Бразилии Лулой
Лавров анонсировал встречу с президентом Бразилии Лулой - РИА Новости, 22.02.2024
Лавров анонсировал встречу с президентом Бразилии Лулой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-подходе подтвердил, что проведет встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой, несмотря на возникшие... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:31
2024-02-22T18:38
в мире
бразилия
россия
сергей лавров
луис инасиу лула да силва
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-подходе подтвердил, что проведет встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой, несмотря на возникшие проблемы с заправкой самолета топливом для полета на встречу с бразильским лидером, проблемы с заправкой были решены властями латиноамериканской страны."Так получилось, что здесь в Бразилии практически нет компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежали бы западным корпорациям. Но хочу отметить действия бразильских хозяев, которые предприняли все, чтобы этот вопрос решился. Такая встреча сегодня состоится", - сообщил Лавров, комментируя сообщения, что из-за отсутствий гарантий на топливо у местного дистрибьютора перелет главы МИД РФ на встречу с президентом Бразилии был под угрозой.
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в мире, бразилия, россия, сергей лавров, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Россия, Сергей Лавров, Луис Инасиу Лула да Силва
Лавров анонсировал встречу с президентом Бразилии Лулой

Лавров: несмотря на проблемы с заправкой самолета, встреча с Лулой состоится

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-подходе подтвердил, что проведет встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой, несмотря на возникшие проблемы с заправкой самолета топливом для полета на встречу с бразильским лидером, проблемы с заправкой были решены властями латиноамериканской страны.
"Так получилось, что здесь в Бразилии практически нет компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежали бы западным корпорациям. Но хочу отметить действия бразильских хозяев, которые предприняли все, чтобы этот вопрос решился. Такая встреча сегодня состоится", - сообщил Лавров, комментируя сообщения, что из-за отсутствий гарантий на топливо у местного дистрибьютора перелет главы МИД РФ на встречу с президентом Бразилии был под угрозой.
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В миреБразилияРоссияСергей ЛавровЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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