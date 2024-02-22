https://ria.ru/20240222/lula-1929054034.html

Лавров анонсировал встречу с президентом Бразилии Лулой

Лавров анонсировал встречу с президентом Бразилии Лулой - РИА Новости, 22.02.2024

Лавров анонсировал встречу с президентом Бразилии Лулой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-подходе подтвердил, что проведет встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой, несмотря на возникшие... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:31

2024-02-22T18:31

2024-02-22T18:38

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луис инасиу лула да силва

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-подходе подтвердил, что проведет встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой, несмотря на возникшие проблемы с заправкой самолета топливом для полета на встречу с бразильским лидером, проблемы с заправкой были решены властями латиноамериканской страны."Так получилось, что здесь в Бразилии практически нет компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежали бы западным корпорациям. Но хочу отметить действия бразильских хозяев, которые предприняли все, чтобы этот вопрос решился. Такая встреча сегодня состоится", - сообщил Лавров, комментируя сообщения, что из-за отсутствий гарантий на топливо у местного дистрибьютора перелет главы МИД РФ на встречу с президентом Бразилии был под угрозой.

https://ria.ru/20240219/konflikt-1928339303.html

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Кирилл Волков

в мире, бразилия, россия, сергей лавров, луис инасиу лула да силва