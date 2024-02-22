https://ria.ru/20240222/litva-1928868945.html
СМИ: Литва решила ограничить высадку россиян из поездов в Калининград
СМИ: Литва решила ограничить высадку россиян из поездов в Калининград - РИА Новости, 22.02.2024
СМИ: Литва решила ограничить высадку россиян из поездов в Калининград
Правительство Литвы решило с 1 марта запретить россиянам, следующим в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T02:54
2024-02-22T02:54
2024-02-22T09:11
в мире
литва
калининградская область
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573740847_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_fce2d9f2f79b6a310f13c6009b097c7f.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Правительство Литвы решило с 1 марта запретить россиянам, следующим в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны, об этом пишет местный новостной портал 15min."В среду правительство приняло решение, что с 1 марта будет запрещено выходить и садиться на транзитные поезда на пропускных пунктах Кяна и Кибартай. Отныне россиянам, путешествующим по миру через железнодорожную станцию Кяна, вероятно, придется искать другой маршрут", — говорится в публикации.По информации издания, россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран ЕС, раньше могли выйти на указанных станциях и продолжить поездку.Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
https://ria.ru/20240214/nato-1927363392.html
https://ria.ru/20240207/zakhvat-1925939561.html
литва
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573740847_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_aba805e1ce2b8d4fde6a74c3e9ef7a88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, калининградская область, россия, евросоюз
В мире, Литва, Калининградская область, Россия, Евросоюз
СМИ: Литва решила ограничить высадку россиян из поездов в Калининград
15min: Литва запретит высадку россиян из поездов на станциях Кяна и Кибартай