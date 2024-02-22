https://ria.ru/20240222/litva-1928868945.html

СМИ: Литва решила ограничить высадку россиян из поездов в Калининград

СМИ: Литва решила ограничить высадку россиян из поездов в Калининград - РИА Новости, 22.02.2024

СМИ: Литва решила ограничить высадку россиян из поездов в Калининград

Правительство Литвы решило с 1 марта запретить россиянам, следующим в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T02:54

2024-02-22T02:54

2024-02-22T09:11

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литва

калининградская область

россия

евросоюз

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Правительство Литвы решило с 1 марта запретить россиянам, следующим в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны, об этом пишет местный новостной портал 15min."В среду правительство приняло решение, что с 1 марта будет запрещено выходить и садиться на транзитные поезда на пропускных пунктах Кяна и Кибартай. Отныне россиянам, путешествующим по миру через железнодорожную станцию Кяна, вероятно, придется искать другой маршрут", — говорится в публикации.По информации издания, россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран ЕС, раньше могли выйти на указанных станциях и продолжить поездку.Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.

https://ria.ru/20240214/nato-1927363392.html

https://ria.ru/20240207/zakhvat-1925939561.html

литва

калининградская область

россия

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в мире, литва, калининградская область, россия, евросоюз