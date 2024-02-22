https://ria.ru/20240222/lavrov-1929058754.html

Лавров в ответ на слова Блинкена пожелал американцам не подавиться

Лавров в ответ на слова Блинкена пожелал американцам не подавиться - РИА Новости, 22.02.2024

Лавров в ответ на слова Блинкена пожелал американцам не подавиться

Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал американским коллегам "не подавиться за своим демократическим столом", отвечая на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:56

2024-02-22T18:56

2024-02-22T20:31

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сергей лавров

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал американским коллегам "не подавиться за своим демократическим столом", отвечая на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у стран есть выбор – быть за столом международной системы или быть в меню. Ранее Блинкен, отвечая на Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос об изменениях в международной системе из-за соперничества между США и Китаем, прокомментировал сотрудничество Вашингтона с другими странами словами о том, что у стран есть выбор – быть за столом международной системы или быть в меню. "Вот вам, пожалуйста - подход руководителя внешней политики США к тем, кто с ними не согласен. Я бы только пожелал, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20. Российский министр обратил внимание на прошедшую конференцию по безопасности в Мюнхене. "Перед нашей встречей здесь была Мюнхенская конференция по безопасности, где мы уже давно перестали участвовать, потому что она переродилась за последние годы в такой междусобойчик, где Запад сам себя убеждает, что он везде и всегда прав, и что так будет вечно", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20240219/nato-1928144730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров пожелал американским коллегам не подавиться за "демократическим столом" Лавров пожелал американским коллегам не подавиться за "демократическим столом" 2024-02-22T18:56 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, китай, энтони блинкен, сергей лавров, большая двадцатка