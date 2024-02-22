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Лавров в ответ на слова Блинкена пожелал американцам не подавиться - РИА Новости, 22.02.2024
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18:56 22.02.2024 (обновлено: 20:31 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/lavrov-1929058754.html
Лавров в ответ на слова Блинкена пожелал американцам не подавиться
Лавров в ответ на слова Блинкена пожелал американцам не подавиться - РИА Новости, 22.02.2024
Лавров в ответ на слова Блинкена пожелал американцам не подавиться
Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал американским коллегам "не подавиться за своим демократическим столом", отвечая на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:56
2024-02-22T20:31
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал американским коллегам "не подавиться за своим демократическим столом", отвечая на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у стран есть выбор – быть за столом международной системы или быть в меню. Ранее Блинкен, отвечая на Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос об изменениях в международной системе из-за соперничества между США и Китаем, прокомментировал сотрудничество Вашингтона с другими странами словами о том, что у стран есть выбор – быть за столом международной системы или быть в меню. "Вот вам, пожалуйста - подход руководителя внешней политики США к тем, кто с ними не согласен. Я бы только пожелал, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20. Российский министр обратил внимание на прошедшую конференцию по безопасности в Мюнхене. "Перед нашей встречей здесь была Мюнхенская конференция по безопасности, где мы уже давно перестали участвовать, потому что она переродилась за последние годы в такой междусобойчик, где Запад сам себя убеждает, что он везде и всегда прав, и что так будет вечно", - отметил Лавров.
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Лавров пожелал американским коллегам не подавиться за "демократическим столом"
Лавров пожелал американским коллегам не подавиться за "демократическим столом"
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в мире, сша, россия, китай, энтони блинкен, сергей лавров, большая двадцатка
В мире, США, Россия, Китай, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Большая двадцатка
Лавров в ответ на слова Блинкена пожелал американцам не подавиться

Лавров пожелал американским коллегам не подавиться за демократическим столом

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал американским коллегам "не подавиться за своим демократическим столом", отвечая на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у стран есть выбор – быть за столом международной системы или быть в меню.
Ранее Блинкен, отвечая на Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос об изменениях в международной системе из-за соперничества между США и Китаем, прокомментировал сотрудничество Вашингтона с другими странами словами о том, что у стран есть выбор – быть за столом международной системы или быть в меню.
«
"Вот вам, пожалуйста - подход руководителя внешней политики США к тем, кто с ними не согласен. Я бы только пожелал, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20.
Российский министр обратил внимание на прошедшую конференцию по безопасности в Мюнхене. "Перед нашей встречей здесь была Мюнхенская конференция по безопасности, где мы уже давно перестали участвовать, потому что она переродилась за последние годы в такой междусобойчик, где Запад сам себя убеждает, что он везде и всегда прав, и что так будет вечно", - отметил Лавров.
Участники Мюнхенской конференции по безопасности. 18 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Мюнхене обсуждали возможность атаки со стороны России, пишут СМИ
19 февраля, 03:37
 
В миреСШАРоссияКитайЭнтони БлинкенСергей ЛавровБольшая двадцатка
 
 
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