https://ria.ru/20240222/lavina-1928972110.html

Россиянин погиб при сходе лавины в Индии

Россиянин погиб при сходе лавины в Индии - РИА Новости, 22.02.2024

Россиянин погиб при сходе лавины в Индии

Лыжник из России погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии, еще шесть российских лыжников спасены, сообщает агентство PTI. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:40

2024-02-22T13:40

2024-02-22T14:01

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев – РИА Новости. Лыжник из России погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии, еще шесть российских лыжников спасены, сообщает агентство PTI.По словам официальных лиц, массивная лавина сошла в четверг в верховье Гульмарга возле склонов Конгдури. Иностранцы отправились на горнолыжные склоны без местных жителей, сообщает агентство со ссылкой на чиновников.Для проведения спасательно-поисковых операций были вызваны личный состав армии и патрульная группа администрации Джамму и Кашмира, а также задействованы вертолеты.С начала февраля в Гульмарге наблюдается сильный снегопад, после чего власти выпустили предупреждение о возможности схода лавин.Гульмарг – это самый крупный горнолыжный курорт в Гималаях, с перепадом высот от 4 до 2 тысяч метров, ориентированный на внетрассовое катание.

https://ria.ru/20240220/rak-1928406323.html

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