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Власти назвали причину обрушения крыши школы в оренбургском селе
Власти назвали причину обрушения крыши школы в оренбургском селе - РИА Новости, 22.02.2024
Власти назвали причину обрушения крыши школы в оренбургском селе
Кровля сельской школы в Оренбургской области разрушилась из-за ветхости и колебаний температуры в 36-градусный мороз, заявили в правительстве региона. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:25
2024-02-22T09:25
2024-02-22T11:00
происшествия
оренбургская область
кваркенский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 22 фев – РИА Новости. Кровля сельской школы в Оренбургской области разрушилась из-за ветхости и колебаний температуры в 36-градусный мороз, заявили в правительстве региона. Ранее в ГУ МЧС по области сообщали, что в селе Кваркено разрушилась кровля средней школы на площади 60 квадратных метров. Детей в момент инцидента в школе не было. Власти Оренбургской области сообщают, что в четверг занятия в Кваркенской школе не проводились: из-за низкой температуры воздуха (-33°С, -36°С) учащиеся были переведены на дистанционную форму обучения. "Ночью из-за колебания температуры и, как следствие, усталости деревянных конструкций произошло частичное повреждение кровли учебного заведения на площади около 60 квадратных метров. Внутренние помещения школы не пострадали, потолочное перекрытие не повреждено, температурный режим в помещениях не нарушен", - говорится в сообщении областного правительства. В ведомстве добавили, что рабочие приступили к ликвидации повреждения школьной крыши. "Сейчас на месте происшествия работает глава Кваркенского района Сергей Савченко. Все необходимые материалы для восстановления кровли есть в наличии. После демонтажа поврежденных конструкций бригада рабочих приступит к ремонту. Восстановительные работы будут проведены в кратчайшие сроки", - уточняет правительство Оренбургской области.
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происшествия, оренбургская область, кваркенский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбургская область, Кваркенский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти назвали причину обрушения крыши школы в оренбургском селе
Власти: крыша школы в оренбургском селе разрушилась из-за старости и мороза