https://ria.ru/20240222/krysha-1928890152.html

Власти назвали причину обрушения крыши школы в оренбургском селе

Власти назвали причину обрушения крыши школы в оренбургском селе - РИА Новости, 22.02.2024

Власти назвали причину обрушения крыши школы в оренбургском селе

Кровля сельской школы в Оренбургской области разрушилась из-за ветхости и колебаний температуры в 36-градусный мороз, заявили в правительстве региона. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:25

2024-02-22T09:25

2024-02-22T11:00

происшествия

оренбургская область

кваркенский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928914347_0:235:1280:955_1920x0_80_0_0_7e1650dd6c4f5ce43bbbf3065542b757.jpg

УФА, 22 фев – РИА Новости. Кровля сельской школы в Оренбургской области разрушилась из-за ветхости и колебаний температуры в 36-градусный мороз, заявили в правительстве региона. Ранее в ГУ МЧС по области сообщали, что в селе Кваркено разрушилась кровля средней школы на площади 60 квадратных метров. Детей в момент инцидента в школе не было. Власти Оренбургской области сообщают, что в четверг занятия в Кваркенской школе не проводились: из-за низкой температуры воздуха (-33°С, -36°С) учащиеся были переведены на дистанционную форму обучения. "Ночью из-за колебания температуры и, как следствие, усталости деревянных конструкций произошло частичное повреждение кровли учебного заведения на площади около 60 квадратных метров. Внутренние помещения школы не пострадали, потолочное перекрытие не повреждено, температурный режим в помещениях не нарушен", - говорится в сообщении областного правительства. В ведомстве добавили, что рабочие приступили к ликвидации повреждения школьной крыши. "Сейчас на месте происшествия работает глава Кваркенского района Сергей Савченко. Все необходимые материалы для восстановления кровли есть в наличии. После демонтажа поврежденных конструкций бригада рабочих приступит к ремонту. Восстановительные работы будут проведены в кратчайшие сроки", - уточняет правительство Оренбургской области.

https://ria.ru/20240206/pozhar-1925713624.html

оренбургская область

кваркенский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбургская область, кваркенский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)