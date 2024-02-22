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СМИ: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы - РИА Новости, 22.02.2024
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Шоубиз
 
02:43 22.02.2024 (обновлено: 05:40 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/kruz-1928868333.html
СМИ: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы
СМИ: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы - РИА Новости, 22.02.2024
СМИ: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы
Американский актер Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Рината Хайрова Эльсиной, сообщает газета Sun со ссылкой на... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T02:43
2024-02-22T05:40
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том круз
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американский актер Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Рината Хайрова Эльсиной, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.По данным газеты, несмотря на то что актер прекратил отношения с Эльсиной, он хочет остаться с ней друзьями, поскольку они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне."Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте", - приводит издание слова источника.Он добавил, что отношения между Томом и Эльсиной "просто исчерпали себя".Впервые об отношениях Круза и Хайровой издание Daily Mail сообщило в декабре 2023 года. Экс-депутат Госдумы Ринат Хайров вскоре опроверг РИА Новости появившиеся сообщения о подробностях личной жизни своей дочери, назвав это "полной чушью".
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лондон, том круз, госдума рф
Шоубиз, Лондон, Том Круз, Госдума РФ
СМИ: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы

Sun: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы

© AP Photo / Invision/Jordan StraussАмериканский актер Том Круз
Американский актер Том Круз - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Американский актер Том Круз. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американский актер Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Рината Хайрова Эльсиной, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
По данным газеты, несмотря на то что актер прекратил отношения с Эльсиной, он хочет остаться с ней друзьями, поскольку они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне.
«
"Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте", - приводит издание слова источника.
Он добавил, что отношения между Томом и Эльсиной "просто исчерпали себя".
Впервые об отношениях Круза и Хайровой издание Daily Mail сообщило в декабре 2023 года. Экс-депутат Госдумы Ринат Хайров вскоре опроверг РИА Новости появившиеся сообщения о подробностях личной жизни своей дочери, назвав это "полной чушью".
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