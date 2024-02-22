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СМИ: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы
СМИ: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы - РИА Новости, 22.02.2024
СМИ: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы
Американский актер Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Рината Хайрова Эльсиной, сообщает газета Sun со ссылкой на... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T02:43
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американский актер Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы шестого и седьмого созывов Рината Хайрова Эльсиной, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.По данным газеты, несмотря на то что актер прекратил отношения с Эльсиной, он хочет остаться с ней друзьями, поскольку они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне."Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте", - приводит издание слова источника.Он добавил, что отношения между Томом и Эльсиной "просто исчерпали себя".Впервые об отношениях Круза и Хайровой издание Daily Mail сообщило в декабре 2023 года. Экс-депутат Госдумы Ринат Хайров вскоре опроверг РИА Новости появившиеся сообщения о подробностях личной жизни своей дочери, назвав это "полной чушью".
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лондон, том круз, госдума рф
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СМИ: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы
Sun: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы