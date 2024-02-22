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Раскрыто, как будет работать самозапрет на выдачу кредита
Раскрыто, как будет работать самозапрет на выдачу кредита - РИА Новости, 22.02.2024
Раскрыто, как будет работать самозапрет на выдачу кредита
Самозапрет на выдачу кредита сейчас можно оформить только в банке, посетив его лично. Но в перспективе это получится сделать через МФЦ или Госуслуги, рассказал... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T02:17
2024-02-22T02:17
2024-02-22T02:17
экономика
россия
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самозапрет на выдачу кредита сейчас можно оформить только в банке, посетив его лично. Но в перспективе это получится сделать через МФЦ или Госуслуги, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Цель новой меры, одобренной Совфедом, - защита граждан от мошенников. “Предполагается, что россиянин сможет запретить выдавать кредиты на свое имя, при необходимости отозвать запрет, а затем запретить снова. Центробанк никак не ограничивает количество и периодичность таких процедур”, - пояснил юрист.Самозапрет не распространяется на ипотеку или автокредит. Он касается потребительских кредитов и займов в МФО, которые выдают онлайн за несколько минут. Именно они являются приманкой для мошенников, которые уже придумывают схемы обхода ограничений. Очевидно, что 100-процентной защитой новая мера не станет, однако существенно усложнит жизнь аферистов, заключил Соловьев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, иван соловьев (юрист)
Экономика, Россия, Иван Соловьев (юрист)
Раскрыто, как будет работать самозапрет на выдачу кредита
Юрист Соловьев: самозапрет на выдачу кредита сейчас пока оформить только в банке
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Самозапрет на выдачу кредита сейчас можно оформить только в банке, посетив его лично. Но в перспективе это получится сделать через МФЦ или Госуслуги, рассказал агентству “Прайм”
заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Цель новой меры, одобренной Совфедом, - защита граждан от мошенников. “Предполагается, что россиянин сможет запретить выдавать кредиты на свое имя, при необходимости отозвать запрет, а затем запретить снова. Центробанк никак не ограничивает количество и периодичность таких процедур”, - пояснил юрист.
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Самозапрет не распространяется на ипотеку или автокредит. Он касается потребительских кредитов и займов в МФО, которые выдают онлайн за несколько минут. Именно они являются приманкой для мошенников, которые уже придумывают схемы обхода ограничений. Очевидно, что 100-процентной защитой новая мера не станет, однако существенно усложнит жизнь аферистов, заключил Соловьев.