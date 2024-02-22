Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, как будет работать самозапрет на выдачу кредита - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/kredit-1928863166.html
Раскрыто, как будет работать самозапрет на выдачу кредита
Раскрыто, как будет работать самозапрет на выдачу кредита - РИА Новости, 22.02.2024
Раскрыто, как будет работать самозапрет на выдачу кредита
Самозапрет на выдачу кредита сейчас можно оформить только в банке, посетив его лично. Но в перспективе это получится сделать через МФЦ или Госуслуги, рассказал... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T02:17
2024-02-22T02:17
экономика
россия
иван соловьев (юрист)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_2f1c11c5528b728930503b25b91eb3cd.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самозапрет на выдачу кредита сейчас можно оформить только в банке, посетив его лично. Но в перспективе это получится сделать через МФЦ или Госуслуги, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Цель новой меры, одобренной Совфедом, - защита граждан от мошенников. “Предполагается, что россиянин сможет запретить выдавать кредиты на свое имя, при необходимости отозвать запрет, а затем запретить снова. Центробанк никак не ограничивает количество и периодичность таких процедур”, - пояснил юрист.Самозапрет не распространяется на ипотеку или автокредит. Он касается потребительских кредитов и займов в МФО, которые выдают онлайн за несколько минут. Именно они являются приманкой для мошенников, которые уже придумывают схемы обхода ограничений. Очевидно, что 100-процентной защитой новая мера не станет, однако существенно усложнит жизнь аферистов, заключил Соловьев.
https://ria.ru/20240221/bankrotstvo-1600141843.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_e0f12cb28d2ff9d2af687ffb1f0178fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, иван соловьев (юрист)
Экономика, Россия, Иван Соловьев (юрист)
Раскрыто, как будет работать самозапрет на выдачу кредита

Юрист Соловьев: самозапрет на выдачу кредита сейчас пока оформить только в банке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самозапрет на выдачу кредита сейчас можно оформить только в банке, посетив его лично. Но в перспективе это получится сделать через МФЦ или Госуслуги, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Цель новой меры, одобренной Совфедом, - защита граждан от мошенников. “Предполагается, что россиянин сможет запретить выдавать кредиты на свое имя, при необходимости отозвать запрет, а затем запретить снова. Центробанк никак не ограничивает количество и периодичность таких процедур”, - пояснил юрист.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Банкротство физических лиц в 2024 году: порядок, стоимость и последствия
Вчера, 19:19
Самозапрет не распространяется на ипотеку или автокредит. Он касается потребительских кредитов и займов в МФО, которые выдают онлайн за несколько минут. Именно они являются приманкой для мошенников, которые уже придумывают схемы обхода ограничений. Очевидно, что 100-процентной защитой новая мера не станет, однако существенно усложнит жизнь аферистов, заключил Соловьев.
 
ЭкономикаРоссияИван Соловьев (юрист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала