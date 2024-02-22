https://ria.ru/20240222/kredit-1928863166.html

Раскрыто, как будет работать самозапрет на выдачу кредита

Раскрыто, как будет работать самозапрет на выдачу кредита - РИА Новости, 22.02.2024

Раскрыто, как будет работать самозапрет на выдачу кредита

Самозапрет на выдачу кредита сейчас можно оформить только в банке, посетив его лично. Но в перспективе это получится сделать через МФЦ или Госуслуги, рассказал... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T02:17

2024-02-22T02:17

2024-02-22T02:17

экономика

россия

иван соловьев (юрист)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Самозапрет на выдачу кредита сейчас можно оформить только в банке, посетив его лично. Но в перспективе это получится сделать через МФЦ или Госуслуги, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Цель новой меры, одобренной Совфедом, - защита граждан от мошенников. “Предполагается, что россиянин сможет запретить выдавать кредиты на свое имя, при необходимости отозвать запрет, а затем запретить снова. Центробанк никак не ограничивает количество и периодичность таких процедур”, - пояснил юрист.Самозапрет не распространяется на ипотеку или автокредит. Он касается потребительских кредитов и займов в МФО, которые выдают онлайн за несколько минут. Именно они являются приманкой для мошенников, которые уже придумывают схемы обхода ограничений. Очевидно, что 100-процентной защитой новая мера не станет, однако существенно усложнит жизнь аферистов, заключил Соловьев.

https://ria.ru/20240221/bankrotstvo-1600141843.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, иван соловьев (юрист)