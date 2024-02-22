https://ria.ru/20240222/kpp-1928994972.html

МИД Белоруссии заявил, что отреагирует на планы Литвы закрыть два КПП

МИД Белоруссии заявил, что отреагирует на планы Литвы закрыть два КПП - РИА Новости, 22.02.2024

МИД Белоруссии заявил, что отреагирует на планы Литвы закрыть два КПП

МИД Белоруссии заявил, что решение Литвы о закрытии с марта еще двух пограничных пунктов пропуска на общей границе является политически мотивированным шагом,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:49

2024-02-22T14:49

2024-02-22T15:06

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МИНСК, 22 фев - РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что решение Литвы о закрытии с марта еще двух пограничных пунктов пропуска на общей границе является политически мотивированным шагом, Минск вынужден будет отреагировать с учетом интересов своих граждан. "Решение литовских властей о закрытии с 1 марта 2024 года еще двух пунктов пропуска Котловка – Лаворишкес и Привалка – Райгардас и ограничении пассажирского сообщения является исключительно политически мотивированным шагом, в том числе в рамках набирающих обороты электоральных кампаний", - заявили РИА Новости в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. В ведомстве подчеркнули, что "Беларусь будет вынуждена жестко отреагировать на эти крайне недружественные действия Вильнюса с учетом интересов своих граждан и, насколько это возможно, жителей соседних стран".В пресс-службе отметили, что "под копирку повторяются действия Польши и Латвии, предпринятые в прошлом году в контексте выборов в этих странах". "Цель таких манипуляций одна – искусственно создать образ врага из соседней Беларуси, прикрывая собственные просчеты в экономике, уничтожение транспортной отрасли, бездумную гонку вооружений, насилие над мигрантами на границе", - подчеркнули в пресс-службе.Как добавили в МИД, "крайне неудобным для литовских властей остается увеличивающийся поток собственных граждан, посещающих Беларусь по безвизовому режиму и рассказывающих правду" о Белоруссии."Обоснование данного решения литовским правительством вызывает уже даже не возмущение, а скорее просто улыбку. Такие причины, как опасность проникновения мигрантов и агентов КГБ в белорусских автобусах, проблемы с очередями, которые решаются путем закрытия погранпереходов, аргументы о том, что "соседи ведь тоже так делают", просто не требуют комментариев. Все это, кстати, происходит на общей границе ЕС при молчаливом согласии Брюсселя и других стран-членов Европейского союза", - констатировали в пресс-службе.В МИД призвали литовскую сторону "отказаться от практики дезинформации собственного населения, нарушения прав на свободу передвижения и торговли в угоду своим политическим амбициям".Ранее правительство Литвы приняло решение с 1 марта закрыть погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай. В августе власти Литвы временно закрыли пограничные пункты Шумскас (с белорусской стороны Лоша) и Твярячюс (с белорусской стороны Видзы) на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности".При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работают лишь один КПП для грузового транспорта и один – для легкового. В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.

https://ria.ru/20240222/rusofobiya-1928949976.html

https://ria.ru/20240221/finlyandiya-1928802181.html

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