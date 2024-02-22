Минюст США пригрозил главе ВТБ тюрьмой
Минюст США пригрозил Костину тюрьмой, несмотря на презумпцию невиновности
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Минюст США, несмотря на презумпцию невиновности, заявляет, что главе ВТБ Андрею Костину грозят десятилетия тюрьмы по заочно предъявленным в США обвинениям.
"Костин остается на свободе, вероятно, в России. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций и в сговоре с целью отмывания денежных средств, по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минюста США.
При этом минюст напоминает о презумпции невиновности, действующей до приговора суда.
Как говорится в сообщении, в рамках дела, которое ведут правоохранители Нью-Йорка, были арестованы два помощника Костина - Вадим Вольфсон, он же Беляев, и Гэннон Бонд.
Кроме того, во Флориде обвинение предъявлено бизнесмену Сергею Курченко, которого хотят привлечь за якобы уклонение от санкций США. В штате Джорджия признал себя виновным имеющий российско-американское гражданство Феликс Медведев, согласившийся со вмененным отмыванием 150 миллионов долларов, говорится в сообщении.
Прокуроры также поставили вопрос о конфискации двух квартир в Майами, которые якобы принадлежат российскому предпринимателю Виктору Перевалову, сказано в сообщении.
Еще одно обвинительное заключение обнародовано в Вашингтоне: Владиславу Осипову вменяют мошенничество за операции, связанные с эксплуатацией яхты Tango.
Костин же, согласно обвинению, якобы участвовал в отмывании денежных средств для обслуживания яхты, сообщает минюст.