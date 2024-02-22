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Минюст США пригрозил главе ВТБ тюрьмой - РИА Новости, 22.02.2024
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23:35 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/kostin-1929090036.html
Минюст США пригрозил главе ВТБ тюрьмой
Минюст США пригрозил главе ВТБ тюрьмой - РИА Новости, 22.02.2024
Минюст США пригрозил главе ВТБ тюрьмой
Минюст США, несмотря на презумпцию невиновности, заявляет, что главе ВТБ Андрею Костину грозят десятилетия тюрьмы по заочно предъявленным в США обвинениям. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T23:35
2024-02-22T23:35
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Минюст США, несмотря на презумпцию невиновности, заявляет, что главе ВТБ Андрею Костину грозят десятилетия тюрьмы по заочно предъявленным в США обвинениям. "Костин остается на свободе, вероятно, в России. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций и в сговоре с целью отмывания денежных средств, по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минюста США. При этом минюст напоминает о презумпции невиновности, действующей до приговора суда. Как говорится в сообщении, в рамках дела, которое ведут правоохранители Нью-Йорка, были арестованы два помощника Костина - Вадим Вольфсон, он же Беляев, и Гэннон Бонд. Кроме того, во Флориде обвинение предъявлено бизнесмену Сергею Курченко, которого хотят привлечь за якобы уклонение от санкций США. В штате Джорджия признал себя виновным имеющий российско-американское гражданство Феликс Медведев, согласившийся со вмененным отмыванием 150 миллионов долларов, говорится в сообщении. Прокуроры также поставили вопрос о конфискации двух квартир в Майами, которые якобы принадлежат российскому предпринимателю Виктору Перевалову, сказано в сообщении. Еще одно обвинительное заключение обнародовано в Вашингтоне: Владиславу Осипову вменяют мошенничество за операции, связанные с эксплуатацией яхты Tango. Костин же, согласно обвинению, якобы участвовал в отмывании денежных средств для обслуживания яхты, сообщает минюст.
https://ria.ru/20231101/eksport-1906820155.html
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в мире, сша, россия, нью-йорк (город), андрей костин (банкир), втб
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Андрей Костин (банкир), ВТБ
Минюст США пригрозил главе ВТБ тюрьмой

Минюст США пригрозил Костину тюрьмой, несмотря на презумпцию невиновности

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Минюст США, несмотря на презумпцию невиновности, заявляет, что главе ВТБ Андрею Костину грозят десятилетия тюрьмы по заочно предъявленным в США обвинениям.
"Костин остается на свободе, вероятно, в России. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций и в сговоре с целью отмывания денежных средств, по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минюста США.
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При этом минюст напоминает о презумпции невиновности, действующей до приговора суда.
Как говорится в сообщении, в рамках дела, которое ведут правоохранители Нью-Йорка, были арестованы два помощника Костина - Вадим Вольфсон, он же Беляев, и Гэннон Бонд.
Кроме того, во Флориде обвинение предъявлено бизнесмену Сергею Курченко, которого хотят привлечь за якобы уклонение от санкций США. В штате Джорджия признал себя виновным имеющий российско-американское гражданство Феликс Медведев, согласившийся со вмененным отмыванием 150 миллионов долларов, говорится в сообщении.
Прокуроры также поставили вопрос о конфискации двух квартир в Майами, которые якобы принадлежат российскому предпринимателю Виктору Перевалову, сказано в сообщении.
Еще одно обвинительное заключение обнародовано в Вашингтоне: Владиславу Осипову вменяют мошенничество за операции, связанные с эксплуатацией яхты Tango.
Костин же, согласно обвинению, якобы участвовал в отмывании денежных средств для обслуживания яхты, сообщает минюст.
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