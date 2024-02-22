https://ria.ru/20240222/kostin-1929090036.html

Минюст США пригрозил главе ВТБ тюрьмой

Минюст США пригрозил главе ВТБ тюрьмой - РИА Новости, 22.02.2024

Минюст США пригрозил главе ВТБ тюрьмой

Минюст США, несмотря на презумпцию невиновности, заявляет, что главе ВТБ Андрею Костину грозят десятилетия тюрьмы по заочно предъявленным в США обвинениям. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T23:35

2024-02-22T23:35

2024-02-22T23:35

в мире

сша

россия

нью-йорк (город)

андрей костин (банкир)

втб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_81e9a49c4e8f9b9c32ad39584cec2a53.jpg

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Минюст США, несмотря на презумпцию невиновности, заявляет, что главе ВТБ Андрею Костину грозят десятилетия тюрьмы по заочно предъявленным в США обвинениям. "Костин остается на свободе, вероятно, в России. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций и в сговоре с целью отмывания денежных средств, по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минюста США. При этом минюст напоминает о презумпции невиновности, действующей до приговора суда. Как говорится в сообщении, в рамках дела, которое ведут правоохранители Нью-Йорка, были арестованы два помощника Костина - Вадим Вольфсон, он же Беляев, и Гэннон Бонд. Кроме того, во Флориде обвинение предъявлено бизнесмену Сергею Курченко, которого хотят привлечь за якобы уклонение от санкций США. В штате Джорджия признал себя виновным имеющий российско-американское гражданство Феликс Медведев, согласившийся со вмененным отмыванием 150 миллионов долларов, говорится в сообщении. Прокуроры также поставили вопрос о конфискации двух квартир в Майами, которые якобы принадлежат российскому предпринимателю Виктору Перевалову, сказано в сообщении. Еще одно обвинительное заключение обнародовано в Вашингтоне: Владиславу Осипову вменяют мошенничество за операции, связанные с эксплуатацией яхты Tango. Костин же, согласно обвинению, якобы участвовал в отмывании денежных средств для обслуживания яхты, сообщает минюст.

https://ria.ru/20231101/eksport-1906820155.html

https://ria.ru/20240222/khaker-1928865122.html

сша

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, сша, россия, нью-йорк (город), андрей костин (банкир), втб