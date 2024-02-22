https://ria.ru/20240222/konflikt-1928956140.html
Всегда знали. В США неожиданно высказались о конфликте на Украине
Всегда знали. В США неожиданно высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.02.2024
Всегда знали. В США неожиданно высказались о конфликте на Украине
Конфликт на Украине закончится обменом территорий на мир, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес в интервью Global Times. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:55
2024-02-22T12:55
2024-02-22T12:55
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится обменом территорий на мир, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес в интервью Global Times."Конфликт закончится переговорами, в ходе которых будет обсуждаться обмен земель на мир. Я не могу сказать вам, когда именно это произойдет, но даже высокопоставленные военные лидеры в США и на Украине отзываются о текущих боевых действиях как о тупике", — считает он.Журналист также отметил, что Вашингтон всегда знал, что ему не одержать победу в конфликте с Москвой, а стремление навредить России привело к опустошению самой Украины.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Всегда знали. В США неожиданно высказались о конфликте на Украине
Журналист Хеджес: конфликт на Украине закончится обменом территорий на мир