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Всегда знали. В США неожиданно высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.02.2024
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12:55 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/konflikt-1928956140.html
Всегда знали. В США неожиданно высказались о конфликте на Украине
Всегда знали. В США неожиданно высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.02.2024
Всегда знали. В США неожиданно высказались о конфликте на Украине
Конфликт на Украине закончится обменом территорий на мир, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес в интервью Global Times. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:55
2024-02-22T12:55
в мире
украина
москва
дмитрий песков
сша
политика
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится обменом территорий на мир, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес в интервью Global Times.&quot;Конфликт закончится переговорами, в ходе которых будет обсуждаться обмен земель на мир. Я не могу сказать вам, когда именно это произойдет, но даже высокопоставленные военные лидеры в США и на Украине отзываются о текущих боевых действиях как о тупике&quot;, — считает он.Журналист также отметил, что Вашингтон всегда знал, что ему не одержать победу в конфликте с Москвой, а стремление навредить России привело к опустошению самой Украины.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240222/porazhenie-1928936380.html
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в мире, украина, москва, дмитрий песков, сша, политика
В мире, Украина, Москва, Дмитрий Песков, США, Политика
Всегда знали. В США неожиданно высказались о конфликте на Украине

Журналист Хеджес: конфликт на Украине закончится обменом территорий на мир

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск "Центр"
Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится обменом территорий на мир, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес в интервью Global Times.
«

"Конфликт закончится переговорами, в ходе которых будет обсуждаться обмен земель на мир. Я не могу сказать вам, когда именно это произойдет, но даже высокопоставленные военные лидеры в США и на Украине отзываются о текущих боевых действиях как о тупике", — считает он.

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Журналист также отметил, что Вашингтон всегда знал, что ему не одержать победу в конфликте с Москвой, а стремление навредить России привело к опустошению самой Украины.
Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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