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Специалисты Москвы отремонтировали четыре мемориальных комплекса в Донецке
Специалисты Москвы отремонтировали четыре мемориальных комплекса в Донецке - РИА Новости, 22.02.2024
Специалисты Москвы отремонтировали четыре мемориальных комплекса в Донецке
Столичные специалисты привели в порядок четыре мемориальных комплекса в Донецке, теперь там вновь горит Вечный огонь, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:02
2024-02-22T16:02
2024-02-22T16:02
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Столичные специалисты привели в порядок четыре мемориальных комплекса в Донецке, теперь там вновь горит Вечный огонь, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Столичные специалисты заботятся о памятниках не только в Москве. Например, в Донецке наши газовщики и энергетики привели в порядок четыре мемориальных комплекса. Теперь там вновь горит Вечный огонь", - написал мэр.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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