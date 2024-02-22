https://ria.ru/20240222/kompleksy-1929008307.html

Специалисты Москвы отремонтировали четыре мемориальных комплекса в Донецке

Специалисты Москвы отремонтировали четыре мемориальных комплекса в Донецке - РИА Новости, 22.02.2024

Специалисты Москвы отремонтировали четыре мемориальных комплекса в Донецке

Столичные специалисты привели в порядок четыре мемориальных комплекса в Донецке, теперь там вновь горит Вечный огонь, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:02

2024-02-22T16:02

2024-02-22T16:02

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Столичные специалисты привели в порядок четыре мемориальных комплекса в Донецке, теперь там вновь горит Вечный огонь, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Столичные специалисты заботятся о памятниках не только в Москве. Например, в Донецке наши газовщики и энергетики привели в порядок четыре мемориальных комплекса. Теперь там вновь горит Вечный огонь", - написал мэр.

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москва

донецк

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Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, донецк, донецкая народная республика, 23 февраля, день защитника отечества