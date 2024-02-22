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Специалисты Москвы отремонтировали четыре мемориальных комплекса в Донецке - РИА Новости, 22.02.2024
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16:02 22.02.2024
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Специалисты Москвы отремонтировали четыре мемориальных комплекса в Донецке
Специалисты Москвы отремонтировали четыре мемориальных комплекса в Донецке - РИА Новости, 22.02.2024
Специалисты Москвы отремонтировали четыре мемориальных комплекса в Донецке
Столичные специалисты привели в порядок четыре мемориальных комплекса в Донецке, теперь там вновь горит Вечный огонь, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:02
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Столичные специалисты привели в порядок четыре мемориальных комплекса в Донецке, теперь там вновь горит Вечный огонь, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Столичные специалисты заботятся о памятниках не только в Москве. Например, в Донецке наши газовщики и энергетики привели в порядок четыре мемориальных комплекса. Теперь там вновь горит Вечный огонь", - написал мэр.
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городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, донецк, донецкая народная республика, 23 февраля, день защитника отечества
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Донецк, Донецкая Народная Республика, 23 февраля, День защитника Отечества

Специалисты Москвы отремонтировали четыре мемориальных комплекса в Донецке

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramВосстановленный мемориал "Огонь памяти" в селе Любовка, ДНР
Восстановленный мемориал Огонь памяти в селе Любовка, ДНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Восстановленный мемориал "Огонь памяти" в селе Любовка, ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Столичные специалисты привели в порядок четыре мемориальных комплекса в Донецке, теперь там вновь горит Вечный огонь, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Столичные специалисты заботятся о памятниках не только в Москве. Например, в Донецке наши газовщики и энергетики привели в порядок четыре мемориальных комплекса. Теперь там вновь горит Вечный огонь", - написал мэр.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваСергей СобянинДонецкДонецкая Народная Республика23 февраляДень защитника Отечества
 
 
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