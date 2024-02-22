https://ria.ru/20240222/kniga-1928873896.html

Новая книга Дугиной выйдет в августе 2024 года

Новая книга Дугиной выйдет в августе 2024 года - РИА Новости, 22.02.2024

Новая книга Дугиной выйдет в августе 2024 года

Новая книга политолога, философа и публициста Дарьи Дугиной "Русский фронтир" выйдет в августе 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T05:14

2024-02-22T05:14

2024-02-22T05:14

общество

одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

дарья дугина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Новая книга политолога, философа и публициста Дарьи Дугиной "Русский фронтир" выйдет в августе 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы АСТ. В субботу Дугина посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса. Её мать Наталия Мелентьева рассказала, что будет собрана ещё одна книга из работ и выступлений философа. "Новая книга философа-традиционалиста Дарьи Дугиной "Русский фронтир" планируется к выходу в августе 2024 года. Работу, в которую в том числе войдут геополитические очерки о начале СВО, готовит к изданию редакционная группа "АиД" издательства АСТ. В основе новой книги — материалы лекций, статей, интервью Дарьи Дугиной", - говорится в сообщении издательства. В пресс-службе напомнили, что в 2023 году в серии "Мысли о Родине" издательства АСТ вышли книги Дарьи Дугиной "Топи и выси моего сердца" — дневники философа, ее очерки, а также "Эсхатологический оптимизм. Философские размышления" — лекции и выступления перед различными аудиториями, которые знакомят читателя с основами философской системы автора. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ria.ru/20240206/sbu-1925808855.html

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одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

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общество, одинцовский район, московская область (подмосковье), украина, дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)