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Новая книга Дугиной выйдет в августе 2024 года - РИА Новости, 22.02.2024
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05:14 22.02.2024
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Новая книга Дугиной выйдет в августе 2024 года
Новая книга Дугиной выйдет в августе 2024 года - РИА Новости, 22.02.2024
Новая книга Дугиной выйдет в августе 2024 года
Новая книга политолога, философа и публициста Дарьи Дугиной "Русский фронтир" выйдет в августе 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:14
2024-02-22T05:14
общество
одинцовский район
московская область (подмосковье)
украина
дарья дугина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Новая книга политолога, философа и публициста Дарьи Дугиной "Русский фронтир" выйдет в августе 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы АСТ. В субботу Дугина посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса. Её мать Наталия Мелентьева рассказала, что будет собрана ещё одна книга из работ и выступлений философа. "Новая книга философа-традиционалиста Дарьи Дугиной "Русский фронтир" планируется к выходу в августе 2024 года. Работу, в которую в том числе войдут геополитические очерки о начале СВО, готовит к изданию редакционная группа "АиД" издательства АСТ. В основе новой книги — материалы лекций, статей, интервью Дарьи Дугиной", - говорится в сообщении издательства. В пресс-службе напомнили, что в 2023 году в серии "Мысли о Родине" издательства АСТ вышли книги Дарьи Дугиной "Топи и выси моего сердца" — дневники философа, ее очерки, а также "Эсхатологический оптимизм. Философские размышления" — лекции и выступления перед различными аудиториями, которые знакомят читателя с основами философской системы автора. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20240206/sbu-1925808855.html
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общество, одинцовский район, московская область (подмосковье), украина, дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Украина, Дарья Дугина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Новая книга Дугиной выйдет в августе 2024 года

АСТ: новая книга Дарьи Дугиной выйдет в августе 2024 года

© РИА НовостиФранцузский архитектор Шанур Кешишян передал в дар послу России во Франции Алексею Мешкову портрет погибшей журналистки Дарьи Дугиной
Французский архитектор Шанур Кешишян передал в дар послу России во Франции Алексею Мешкову портрет погибшей журналистки Дарьи Дугиной - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Новая книга политолога, философа и публициста Дарьи Дугиной "Русский фронтир" выйдет в августе 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы АСТ.
В субботу Дугина посмертно получила специальную премию Евразийского философского конгресса. Её мать Наталия Мелентьева рассказала, что будет собрана ещё одна книга из работ и выступлений философа.
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6 февраля, 21:52
"Новая книга философа-традиционалиста Дарьи Дугиной "Русский фронтир" планируется к выходу в августе 2024 года. Работу, в которую в том числе войдут геополитические очерки о начале СВО, готовит к изданию редакционная группа "АиД" издательства АСТ. В основе новой книги — материалы лекций, статей, интервью Дарьи Дугиной", - говорится в сообщении издательства.
В пресс-службе напомнили, что в 2023 году в серии "Мысли о Родине" издательства АСТ вышли книги Дарьи Дугиной "Топи и выси моего сердца" — дневники философа, ее очерки, а также "Эсхатологический оптимизм. Философские размышления" — лекции и выступления перед различными аудиториями, которые знакомят читателя с основами философской системы автора.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
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ОбществоОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)УкраинаДарья ДугинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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