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Путин пообещал ускорить реконструкцию двух КПП на границе с Китаем - РИА Новости, 22.02.2024
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22:07 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/kitay-1929082932.html
Путин пообещал ускорить реконструкцию двух КПП на границе с Китаем
Путин пообещал ускорить реконструкцию двух КПП на границе с Китаем - РИА Новости, 22.02.2024
Путин пообещал ускорить реконструкцию двух КПП на границе с Китаем
Президент РФ Владимир Путин пообещал при возможности ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный в районе Владивостока на... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:07
2024-02-22T22:07
экономика
китай
владивосток
россия
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал при возможности ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный в районе Владивостока на границе с Китаем. Во время встречи Путина с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 "Восток" один из участников предложил президенту ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный на границе с Китаем в районе Владивостока. Собеседник Путина объяснил, что пропускную способность на границе необходимо увеличивать, поскольку активно растет трафик грузоперевозок. "Вы правы абсолютно, тем более, что такой поток огромный - в разы увеличился в Китай, а потом дальше. Там есть над чем работать. По-моему, к 2025 году планировалось, в конце 2025 года они должны быть реконструированы… Если возможность будет, мы постараемся ускорить. Мы все заинтересованы в этом, не только вы как дальнобойщики, государство заинтересовано, я думаю, что и китайские наши друзья тоже, у них тоже обороты увеличатся", - сказал Путин, отметив, что два года, конечно, ждать не хочется.
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экономика, китай, владивосток, россия, владимир путин
Экономика, Китай, Владивосток, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал ускорить реконструкцию двух КПП на границе с Китаем

Путин пообещал ускорить реконструкцию двух пунктов пропуска на границе с Китаем

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал при возможности ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный в районе Владивостока на границе с Китаем.
Во время встречи Путина с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 "Восток" один из участников предложил президенту ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный на границе с Китаем в районе Владивостока. Собеседник Путина объяснил, что пропускную способность на границе необходимо увеличивать, поскольку активно растет трафик грузоперевозок.
"Вы правы абсолютно, тем более, что такой поток огромный - в разы увеличился в Китай, а потом дальше. Там есть над чем работать. По-моему, к 2025 году планировалось, в конце 2025 года они должны быть реконструированы… Если возможность будет, мы постараемся ускорить. Мы все заинтересованы в этом, не только вы как дальнобойщики, государство заинтересовано, я думаю, что и китайские наши друзья тоже, у них тоже обороты увеличатся", - сказал Путин, отметив, что два года, конечно, ждать не хочется.
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ЭкономикаКитайВладивостокРоссияВладимир Путин
 
 
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