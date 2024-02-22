https://ria.ru/20240222/kitay-1929082932.html

Путин пообещал ускорить реконструкцию двух КПП на границе с Китаем

Путин пообещал ускорить реконструкцию двух КПП на границе с Китаем - РИА Новости, 22.02.2024

Путин пообещал ускорить реконструкцию двух КПП на границе с Китаем

Президент РФ Владимир Путин пообещал при возможности ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный в районе Владивостока на... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T22:07

2024-02-22T22:07

2024-02-22T22:07

экономика

китай

владивосток

россия

владимир путин

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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал при возможности ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный в районе Владивостока на границе с Китаем. Во время встречи Путина с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 "Восток" один из участников предложил президенту ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный на границе с Китаем в районе Владивостока. Собеседник Путина объяснил, что пропускную способность на границе необходимо увеличивать, поскольку активно растет трафик грузоперевозок. "Вы правы абсолютно, тем более, что такой поток огромный - в разы увеличился в Китай, а потом дальше. Там есть над чем работать. По-моему, к 2025 году планировалось, в конце 2025 года они должны быть реконструированы… Если возможность будет, мы постараемся ускорить. Мы все заинтересованы в этом, не только вы как дальнобойщики, государство заинтересовано, я думаю, что и китайские наши друзья тоже, у них тоже обороты увеличатся", - сказал Путин, отметив, что два года, конечно, ждать не хочется.

https://ria.ru/20240208/ushakov-1926182178.html

китай

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, китай, владивосток, россия, владимир путин