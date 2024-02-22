https://ria.ru/20240222/kitay-1929082932.html
Путин пообещал ускорить реконструкцию двух КПП на границе с Китаем
Путин пообещал ускорить реконструкцию двух КПП на границе с Китаем - РИА Новости, 22.02.2024
Путин пообещал ускорить реконструкцию двух КПП на границе с Китаем
Президент РФ Владимир Путин пообещал при возможности ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный в районе Владивостока на... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:07
2024-02-22T22:07
2024-02-22T22:07
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал при возможности ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный в районе Владивостока на границе с Китаем. Во время встречи Путина с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 "Восток" один из участников предложил президенту ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный на границе с Китаем в районе Владивостока. Собеседник Путина объяснил, что пропускную способность на границе необходимо увеличивать, поскольку активно растет трафик грузоперевозок. "Вы правы абсолютно, тем более, что такой поток огромный - в разы увеличился в Китай, а потом дальше. Там есть над чем работать. По-моему, к 2025 году планировалось, в конце 2025 года они должны быть реконструированы… Если возможность будет, мы постараемся ускорить. Мы все заинтересованы в этом, не только вы как дальнобойщики, государство заинтересовано, я думаю, что и китайские наши друзья тоже, у них тоже обороты увеличатся", - сказал Путин, отметив, что два года, конечно, ждать не хочется.
https://ria.ru/20240208/ushakov-1926182178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, китай, владивосток, россия, владимир путин
Экономика, Китай, Владивосток, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал ускорить реконструкцию двух КПП на границе с Китаем
Путин пообещал ускорить реконструкцию двух пунктов пропуска на границе с Китаем
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал при возможности ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный в районе Владивостока на границе с Китаем.
Во время встречи Путина с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 "Восток" один из участников предложил президенту ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный на границе с Китаем в районе Владивостока. Собеседник Путина объяснил, что пропускную способность на границе необходимо увеличивать, поскольку активно растет трафик грузоперевозок.
"Вы правы абсолютно, тем более, что такой поток огромный - в разы увеличился в Китай, а потом дальше. Там есть над чем работать. По-моему, к 2025 году планировалось, в конце 2025 года они должны быть реконструированы… Если возможность будет, мы постараемся ускорить. Мы все заинтересованы в этом, не только вы как дальнобойщики, государство заинтересовано, я думаю, что и китайские наши друзья тоже, у них тоже обороты увеличатся", - сказал Путин, отметив, что два года, конечно, ждать не хочется.
Российско-китайское партнерство стало более содержательным, заявил Ушаков