https://ria.ru/20240222/kitay-1928876158.html

СМИ: на юге Китая автобус упал в воду после обрушения моста

СМИ: на юге Китая автобус упал в воду после обрушения моста - РИА Новости, 22.02.2024

СМИ: на юге Китая автобус упал в воду после обрушения моста

Автобус упал в воду в результате обрушения части полотна автомобильного моста в южном китайском городе Гуанчжоу после столкновения с ним контейнеровоза,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T06:05

2024-02-22T06:05

2024-02-22T09:49

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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Автобус упал в воду в результате обрушения части полотна автомобильного моста в южном китайском городе Гуанчжоу после столкновения с ним контейнеровоза, передает Центральное телевидение Китая. Ранее управление по безопасности на море провинции Гуандун сообщило, что в четверг около 5.30 утра (0.30 мск) пустое судно-контейнеровоз, следовавшее из городского округа Фошань, задело промежуточную мостовую опору моста Лисиньша, что привело к обрушению части мостового полотна. На место происшествия в кратчайшие сроки прибыли соответствующие подразделения для проведения аварийно-спасательных работ. Движение через мост Лисиньша временно перекрыто. Отмечалось, что в результате инцидента "в воду упали транспортные средства". "Одним из транспортных средств, упавших в воду, был автобус", - передает телеканал. В сообщении уточняется, что, по предварительной информации, в автобусе в тот момент находился только один водитель, связь с которым в настоящее время потеряна.

https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1923009711.html

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в мире, гуанчжоу, китай, гуандун