СМИ: на юге Китая автобус упал в воду после обрушения моста
CCTV: на юге Китая автобус упал в воду после обрушения моста
© AFP 2024 / STRМесто обрушения части полотна автомобильного моста после столкновения автобуса и контейнеровоза в китайском городе Гуанчжоу. 22 февраля 2024
Место обрушения части полотна автомобильного моста после столкновения автобуса и контейнеровоза в китайском городе Гуанчжоу. 22 февраля 2024
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Автобус упал в воду в результате обрушения части полотна автомобильного моста в южном китайском городе Гуанчжоу после столкновения с ним контейнеровоза, передает Центральное телевидение Китая.
Ранее управление по безопасности на море провинции Гуандун сообщило, что в четверг около 5.30 утра (0.30 мск) пустое судно-контейнеровоз, следовавшее из городского округа Фошань, задело промежуточную мостовую опору моста Лисиньша, что привело к обрушению части мостового полотна. На место происшествия в кратчайшие сроки прибыли соответствующие подразделения для проведения аварийно-спасательных работ. Движение через мост Лисиньша временно перекрыто.
Отмечалось, что в результате инцидента "в воду упали транспортные средства".
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"Одним из транспортных средств, упавших в воду, был автобус", - передает телеканал.
В сообщении уточняется, что, по предварительной информации, в автобусе в тот момент находился только один водитель, связь с которым в настоящее время потеряна.