https://ria.ru/20240222/kiev-1928870232.html
Медведчук: киевский режим получил власть в 2014 году преступным путем
Медведчук: киевский режим получил власть в 2014 году преступным путем - РИА Новости, 22.02.2024
Медведчук: киевский режим получил власть в 2014 году преступным путем
Киевский режим получил власть в 2014 году преступным путем, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T03:14
2024-02-22T03:14
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Киевский режим получил власть в 2014 году преступным путем, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в связи с десятилетием госпереворота на Украине. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. "Отстранить от власти (Януковича – ред.) можно было только в соответствии с конституцией. В конституции четко перечислены основания для досрочного прекращения полномочий президента страны. И там нет такого полномочия, как восстание, как Майдан, как требование оппозиции или другие хотелки, в том числе и Запада. Надо было или его заявление и отречение от власти, или импичмент, который они провести не могли, потому что априори это было невозможно. Или болезнь, или смерть - вот все основания из конституции", - сказал он. По словам Медведчука, депутаты парламента "приняли решение об отстранении Януковича от власти постановлением Верховной рады, то есть простым нормативным подзаконным актом, который не мог действительно прекратить полномочия президента Януковича". "Но они пошли по этому пути, как и во многих других сферах. То есть это был преступный путь захвата власти в результате государственного переворота", - отметил украинский политик. Он сообщил, что тогда депутаты приняли еще ряд решений, в частности отменили закон, который разрешал статус русского языка на уровне регионального. "Но это уже была преступная идиллия с помощью парламента, который согнали, в том числе и представителей "Партии регионов", которые представляли большинство, которые представляли партию власти. Они действовали в угоду этой оппозиции под страхом физического насилия, физического воздействия, под страхом смерти, под страхом небезопасных методов, которые применяла тогда вооруженная оппозиция в отношении и депутатов, и в том числе их семей", - отметил Медведчук. Госперевороту 22 февраля 2014 года предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
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Медведчук о перевороте в Киеве 10 лет назад
"В конституции нет такого полномочия, как восстание, как Майдан, как требование оппозиции или другие хотелки"
Медведчук в интервью РИА Новости рассказал подробности о перевороте в Киеве 10 лет назад.
2024-02-22T03:14
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в мире, украина, сша, киев, виктор янукович, виктор медведчук, виталий захарченко, оон, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Виктор Янукович, Виктор Медведчук, Виталий Захарченко, ООН, Верховная Рада Украины
Медведчук: киевский режим получил власть в 2014 году преступным путем
Медведчук заявил, что киевский режим получил власть в 2014 году преступным путем
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Киевский режим получил власть в 2014 году преступным путем, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в связи с десятилетием госпереворота на Украине.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США
. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича
от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
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"Отстранить от власти (Януковича – ред.) можно было только в соответствии с конституцией. В конституции четко перечислены основания для досрочного прекращения полномочий президента страны. И там нет такого полномочия, как восстание, как Майдан, как требование оппозиции или другие хотелки, в том числе и Запада. Надо было или его заявление и отречение от власти, или импичмент, который они провести не могли, потому что априори это было невозможно. Или болезнь, или смерть - вот все основания из конституции", - сказал он.
По словам Медведчука, депутаты парламента "приняли решение об отстранении Януковича от власти постановлением Верховной рады
, то есть простым нормативным подзаконным актом, который не мог действительно прекратить полномочия президента Януковича". "Но они пошли по этому пути, как и во многих других сферах. То есть это был преступный путь захвата власти в результате государственного переворота", - отметил украинский политик.
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Он сообщил, что тогда депутаты приняли еще ряд решений, в частности отменили закон, который разрешал статус русского языка на уровне регионального.
"Но это уже была преступная идиллия с помощью парламента, который согнали, в том числе и представителей "Партии регионов", которые представляли большинство, которые представляли партию власти. Они действовали в угоду этой оппозиции под страхом физического насилия, физического воздействия, под страхом смерти, под страхом небезопасных методов, которые применяла тогда вооруженная оппозиция в отношении и депутатов, и в том числе их семей", - отметил Медведчук.
Госперевороту 22 февраля 2014 года предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева
, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии
и стран Балтии
. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН
бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко
, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
Государственный переворот на Украине (2014)