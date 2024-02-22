https://ria.ru/20240222/kiev-1928870232.html

Медведчук: киевский режим получил власть в 2014 году преступным путем

Медведчук: киевский режим получил власть в 2014 году преступным путем - РИА Новости, 22.02.2024

Медведчук: киевский режим получил власть в 2014 году преступным путем

Киевский режим получил власть в 2014 году преступным путем, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T03:14

2024-02-22T03:14

2024-02-22T09:09

в мире

украина

сша

киев

виктор янукович

виктор медведчук

виталий захарченко

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928886202_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f4986f15a4735eaa33a1c3fb3d534d9.jpg

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Киевский режим получил власть в 2014 году преступным путем, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в связи с десятилетием госпереворота на Украине. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 году был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. "Отстранить от власти (Януковича – ред.) можно было только в соответствии с конституцией. В конституции четко перечислены основания для досрочного прекращения полномочий президента страны. И там нет такого полномочия, как восстание, как Майдан, как требование оппозиции или другие хотелки, в том числе и Запада. Надо было или его заявление и отречение от власти, или импичмент, который они провести не могли, потому что априори это было невозможно. Или болезнь, или смерть - вот все основания из конституции", - сказал он. По словам Медведчука, депутаты парламента "приняли решение об отстранении Януковича от власти постановлением Верховной рады, то есть простым нормативным подзаконным актом, который не мог действительно прекратить полномочия президента Януковича". "Но они пошли по этому пути, как и во многих других сферах. То есть это был преступный путь захвата власти в результате государственного переворота", - отметил украинский политик. Он сообщил, что тогда депутаты приняли еще ряд решений, в частности отменили закон, который разрешал статус русского языка на уровне регионального. "Но это уже была преступная идиллия с помощью парламента, который согнали, в том числе и представителей "Партии регионов", которые представляли большинство, которые представляли партию власти. Они действовали в угоду этой оппозиции под страхом физического насилия, физического воздействия, под страхом смерти, под страхом небезопасных методов, которые применяла тогда вооруженная оппозиция в отношении и депутатов, и в том числе их семей", - отметил Медведчук. Госперевороту 22 февраля 2014 года предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928638704.html

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928621465.html

https://ria.ru/20240222/gosperevorot-1928428907.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведчук о перевороте в Киеве 10 лет назад "В конституции нет такого полномочия, как восстание, как Майдан, как требование оппозиции или другие хотелки" Медведчук в интервью РИА Новости рассказал подробности о перевороте в Киеве 10 лет назад. 2024-02-22T03:14 true PT3M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, виктор янукович, виктор медведчук, виталий захарченко, оон, верховная рада украины