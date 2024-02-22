https://ria.ru/20240222/kiev-1928531344.html

"Пойдут другим путем". Киев просит помощи у старого друга

"Пойдут другим путем". Киев просит помощи у старого друга - РИА Новости, 22.02.2024

"Пойдут другим путем". Киев просит помощи у старого друга

На Украине заговорили о создании очередной церковной структуры. В игру вновь может вступить давний противник Москвы — Константинополь. Кому это выгодно — в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T08:00

2024-02-22T08:00

2024-02-22T12:08

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. На Украине заговорили о создании очередной церковной структуры. В игру вновь может вступить давний противник Москвы — Константинополь. Кому это выгодно — в материале РИА Новости."Вы к этому не готовы"Ответить, сколько именно общин УПЦ за годы церковного конфликта перешло в "Православную церковь Украины" (ПЦУ — создана в 2018-м при содействии Константинопольского патриархата), трудно. Встречаются статистические данные с погрешностью порой в десятки раз. Гораздо проще дела обстоят с учетом конкретных священников.Как правило, руководство канонической церкви сразу запрещает "перебежчиков" в служении или лишает сана. Кроме того, "бывшие" довольно часто выступают в медиа-пространстве: призывают других последовать их примеру или же, наоборот, рассказывают о подводных камнях смены канонической юрисдикции.Так, например, экс-клирик Волынской епархии Александр Колб в интервью посетовал: Константинополь не намерен создавать особого структурно-административного образования (ставропигии или экзархата) для тех, кто не желает переходить в ПЦУ. Он трижды официально просил об этом Фанар (район Стамбула, где расположена резиденция Константинопольского патриарха).Безрезультатно. Но долгожданный ответ все же пришел — в устной форме. В беседе с представителем Константинополя на Украине Колб понял, что о подобных планах можно забыть."Не будет никакой ставропигии или отдельного экзархата, — цитирует экс-клирик своего визави, — потому что (они. — Прим. ред.) предусматривают сослужение со всеми — и с ПЦУ, и с УПЦ. Но вы ведь к этому всему не готовы? Вы хотите из одной структуры выйти, в другую не входить и остаться чем-то отдельными".Колб сделал простой вывод: следует объединяться вокруг ПЦУ. В этом убеждал и своих прихожан — бывших. С момента, как батюшка перешел к раскольникам, паства заметно поубавилась. Но экс-клирик все еще верит: "заблудшие" скоро вернутся."Есть противовес"Не разделяют позицию Колба и некоторые из числа "перебежчиков". Еще один бывший клирик Украинской церкви Андрей Пинчук, напротив, полагает, что создание спец-экзархата для "маргиналов" — вопрос времени."Я уверен на 100 процентов, что это произойдет. Потому что УПЦ слишком большая и пестрая. <…> И я думаю, что патриарх Варфоломей это понимает, и все разговоры о том, что это невозможно, что это неканонично, являются бессмысленными", — заявил он в одном из интервью.По имеющейся у него информации, переговоры об этом велись и ведутся. Но пока ничего не происходит. Значит "есть определенный противовес — в Константинопольском патриархате и в среде ПЦУ".Сопротивляется, само собой и каноническая Украинская церковь. Ее руководство до сих пор стоит на том, что диалог с раскольниками возможен только после их покаяния. В таком случае, делает вывод Пинчук, вероятен следующий сценарий: часть общин перейдет в ПЦУ, для другой части будет создан "параллельный экзархат", а нынешняя УПЦ "останется с чисто промосковским ядром"."Жизнь сейчас сложная, <…> и просто принять какое-то решение и всех в это решение загнать не получится", — подчеркивает он."Стрелочники"Как ни странно, но именно это и пытались сделать власти страны на протяжении последних двух лет. В ряде регионов приняли решения о запрете деятельности Украинской церкви. Законопроект о ее фактической ликвидации уже одобрили в первом чтении в Верховной раде.В отношении некоторых священнослужителей ввели экономические санкции. Служба безопасности (СБУ) проводит "контрразведывательные мероприятия" — обыски в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".Возбудили порядка 70 уголовных дел против духовенства — в том числе, высокопоставленных иерархов. Под домашним арестом находятся такие влиятельные архиереи, как митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан и наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.Теоретическую основу для начала масштабных гонений подготовил Виктор Еленский. Именно его ведомство — служба Госэтнополитики — провело по приказу президента Зеленского экспертизу. Ее результаты ясно указывали на наличие у УПЦ явных связей с Русской православной церковью."Однако церковная политика офиса Зеленского потерпела крах. Во-первых, каноническую церковь не удалось задавить силой. Во-вторых, на Западе перестали сомневаться в дискриминации украинских граждан по религиозному признаку", — говорит религиовед Роман Лункин.В середине ноября помощник генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Кехрис констатировала: с февраля 2022-го на Украине наблюдается рост насилия в отношении верующих. Тогда же Комиссия США по международной религиозной свободе призвала власти пересмотреть законопроект о запрете УПЦ. Поскольку в нынешнем варианте он означает ликвидацию целой конфессии."В этой ситуации Виктора Еленского и его подчиненных могли легко сделать стрелочниками", — констатирует Лункин. Так и произошло. Под Новый год глава Госэтнополитики и его заместитель получили от Государственного бюро расследований (ГБР) "подарок": против них возбуждено уголовное дело — за разжигание межрелигиозной розни и ненадлежащий ответ на петицию с требованием не запрещать деятельность УПЦ.Дорога в никудаПри таком раскладе власти вынуждены были сменить кнут на пряник. Но цель — полное подчинение Украинской церкви государству — осталась прежней. Удовлетворить запрос на мягкую силу может Константинополь.Несмотря на то, что представители Фанара — нечастые гости на Украине, они пристально следят за разворачивающимися там событиями. Куратор "раскольнического проекта" по "автокефалии" ПЦУ митрополит Халкидонский Эммануил регулярно приезжал, чтобы посмотреть, как живет его дело. Ответный визит нанес и Владимир Зеленский."Теоретически Константинополь вполне может использовать сложившуюся ситуацию — стимулировать стороны к переговорам. Но все с той же самой целью — подчинить каноническую церковь ПЦУ", — рассуждает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.В этом ключе очевидно, что Вселенский патриарх не пойдет на создание еще одного экзархата. Это невыгодно: в будущем неизбежен конфликт между бывшим духовенством УПЦ и раскольниками.Покинувшие каноническую церковь клирики в отчаянии — уходя от Московского патриархата, они по сути направляются в никуда. И в поисках защиты обращаются к Константинополю. Там им посочувствовали, но дали понять: если хотите каноничности, идите в ПЦУ, заключает Макаркин.

https://ria.ru/20240217/khristianstvo-1927846692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, киев, стамбул, константинопольский патриархат, верховная рада украины, служба безопасности украины, владимир зеленский, аналитика - религия и мировоззрение