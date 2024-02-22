https://ria.ru/20240222/khamstvo-1928922242.html

Песков назвал хамство Байдена в адрес Путина позором

Песков назвал хамство Байдена в адрес Путина позором - РИА Новости, 22.02.2024

Песков назвал хамство Байдена в адрес Путина позором

Хамские заявления президента США Джо Байдена вряд ли способны уязвить Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:14

2024-02-22T11:14

2024-02-22T14:18

дмитрий песков

джо байден

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владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хамские заявления президента США Джо Байдена вряд ли способны уязвить Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликовали в Telegram-канале журналиста."Как пресс-секретарь российского президента я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина", — отметил он.Как объяснил Песков, Байден пытается показать себя голливудским ковбоем из-за своих внутриполитических интересов. Но как бы ему ни хотелось, у хозяина Белого дома не получается войти в этот образ, отметил представитель Кремля.Песков добавил, что такие заявления из уст первого лица — это огромный позор для Соединенных Штатов."Просто как гражданин России очень хочется сказать: попросите своих помощников, чтобы они сделали вам подборку и нашли хоть одно оскорбительное высказывание в ваш адрес со стороны президента Путина. И еще раз, должно быть стыдно", — добавил представитель Кремля.Говоря о российском лидере, президент США давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, назвав своего коллегу убийцей. Позднее Байден применял к Путину такие выражения, как диктатор, мясник и военный преступник.Российский лидер в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.В свою очередь, Песков называл такую риторику недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.

https://ria.ru/20230920/karty-1897434525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, джо байден, россия, сша, владимир путин, политика