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Песков назвал хамство Байдена в адрес Путина позором - РИА Новости, 22.02.2024
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11:14 22.02.2024 (обновлено: 14:18 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/khamstvo-1928922242.html
Песков назвал хамство Байдена в адрес Путина позором
Песков назвал хамство Байдена в адрес Путина позором - РИА Новости, 22.02.2024
Песков назвал хамство Байдена в адрес Путина позором
Хамские заявления президента США Джо Байдена вряд ли способны уязвить Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:14
2024-02-22T14:18
дмитрий песков
джо байден
россия
сша
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политика
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хамские заявления президента США Джо Байдена вряд ли способны уязвить Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликовали в Telegram-канале журналиста."Как пресс-секретарь российского президента я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина", — отметил он.Как объяснил Песков, Байден пытается показать себя голливудским ковбоем из-за своих внутриполитических интересов. Но как бы ему ни хотелось, у хозяина Белого дома не получается войти в этот образ, отметил представитель Кремля.Песков добавил, что такие заявления из уст первого лица — это огромный позор для Соединенных Штатов.&quot;Просто как гражданин России очень хочется сказать: попросите своих помощников, чтобы они сделали вам подборку и нашли хоть одно оскорбительное высказывание в ваш адрес со стороны президента Путина. И еще раз, должно быть стыдно&quot;, — добавил представитель Кремля.Говоря о российском лидере, президент США давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, назвав своего коллегу убийцей. Позднее Байден применял к Путину такие выражения, как диктатор, мясник и военный преступник.Российский лидер в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.В свою очередь, Песков называл такую риторику недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.
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дмитрий песков, джо байден, россия, сша, владимир путин, политика
Дмитрий Песков, Джо Байден, Россия, США, Владимир Путин, Политика
Песков назвал хамство Байдена в адрес Путина позором

Песков: оскорбляя Путина, Байден пытается показать себя голливудским ковбоем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хамские заявления президента США Джо Байдена вряд ли способны уязвить Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликовали в Telegram-канале журналиста.
«
"Как пресс-секретарь российского президента я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина", — отметил он.

Сегодня Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".

Как объяснил Песков, Байден пытается показать себя голливудским ковбоем из-за своих внутриполитических интересов. Но как бы ему ни хотелось, у хозяина Белого дома не получается войти в этот образ, отметил представитель Кремля.
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Песков добавил, что такие заявления из уст первого лица — это огромный позор для Соединенных Штатов.
«

"Просто как гражданин России очень хочется сказать: попросите своих помощников, чтобы они сделали вам подборку и нашли хоть одно оскорбительное высказывание в ваш адрес со стороны президента Путина. И еще раз, должно быть стыдно", — добавил представитель Кремля.

Говоря о российском лидере, президент США давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, назвав своего коллегу убийцей. Позднее Байден применял к Путину такие выражения, как диктатор, мясник и военный преступник.
Российский лидер в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.
В свою очередь, Песков называл такую риторику недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.
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