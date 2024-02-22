Рейтинг@Mail.ru
Российские хакеры опубликовали данные сотрудников украинских военкоматов - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 22.02.2024 (обновлено: 13:03 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/khakery-1928901843.html
Российские хакеры опубликовали данные сотрудников украинских военкоматов
Российские хакеры опубликовали данные сотрудников украинских военкоматов - РИА Новости, 22.02.2024
Российские хакеры опубликовали данные сотрудников украинских военкоматов
Российские хакеры из группы RaHDIt завладели и опубликовали личные данные 2,6 тысячи сотрудников украинских военкоматов, отлавливающих граждан республики на... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:12
2024-02-22T13:03
россия
украина
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928904442_796:226:3071:1506_1920x0_80_0_0_2df340d21a58965f88fd3f201ba53e68.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские хакеры из группы RaHDIt завладели и опубликовали личные данные 2,6 тысячи сотрудников украинских военкоматов, отлавливающих граждан республики на фронт."В связи с подготовкой украинскими властями новых мер по мобилизации хакерской группой RaHDIt ("Злые русские хакеры") проведена операция, в результате которой были получены списки личного состава сотрудников военных комиссариатов противника. Группой получены около 2600 представителей ТЦК (территориальных центров комплектования), в том числе врачей медкомиссий — всех тех, кто отправляет на убой украинцев", — сообщили хакеры.Они отметили, что решили опубликовать данные этих "военных преступников", чтобы украинцы знали в лицо, кто "их убивает" и от кого им "следует прятаться", чьи дома "обходить стороной"."Среди военкомов традиционно для украинской власти — любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники, а также врачи, под видом лечения отправляющие людей в окопы", — заявили в RaHDIt.Хакеры выразили надежду, что опубликованная ими информация поможет сорвать планы киевского режима по мобилизации и тем самым поможет российской армии.Помимо адресов, они выложили в Сеть личные телефоны, паспортные данные, электронную почту и ссылки на страницы в соцсетях сотрудников ТЦК.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Как сообщал в минувшем октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматам приходится призывать людей со средним возрастом 43 года.The New York Times писала, что Киев делает упор на призыв в армию женщин, что говорит об огромных потерях ВСУ.В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что к нему обратились из украинского Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, а в начале февраля украинский парламент принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Законопроект, в частности, обязывает граждан от 18 до 60 лет всегда носить военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928904442_963:44:3071:1625_1920x0_80_0_0_a3571230d01cdc34a71e200863e2fffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, технологии
Россия, Украина, Технологии
Российские хакеры опубликовали данные сотрудников украинских военкоматов

Российские хакеры опубликовали данные 2600 сотрудников украинских военкоматов

© AFP 2024 / YASUYOSHI CHIBAУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AFP 2024 / YASUYOSHI CHIBA
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские хакеры из группы RaHDIt завладели и опубликовали личные данные 2,6 тысячи сотрудников украинских военкоматов, отлавливающих граждан республики на фронт.
"В связи с подготовкой украинскими властями новых мер по мобилизации хакерской группой RaHDIt ("Злые русские хакеры") проведена операция, в результате которой были получены списки личного состава сотрудников военных комиссариатов противника. Группой получены около 2600 представителей ТЦК (территориальных центров комплектования), в том числе врачей медкомиссий — всех тех, кто отправляет на убой украинцев", — сообщили хакеры.
© Хакерская группа RaHDItРоссийская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
© Хакерская группа RaHDIt
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
Они отметили, что решили опубликовать данные этих "военных преступников", чтобы украинцы знали в лицо, кто "их убивает" и от кого им "следует прятаться", чьи дома "обходить стороной".
"Среди военкомов традиционно для украинской власти — любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники, а также врачи, под видом лечения отправляющие людей в окопы", — заявили в RaHDIt.
© Хакерская группа RaHDItРоссийская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
© Хакерская группа RaHDIt
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
Хакеры выразили надежду, что опубликованная ими информация поможет сорвать планы киевского режима по мобилизации и тем самым поможет российской армии.
Помимо адресов, они выложили в Сеть личные телефоны, паспортные данные, электронную почту и ссылки на страницы в соцсетях сотрудников ТЦК.
© Хакерская группа RaHDItРоссийская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
© Хакерская группа RaHDIt
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Как сообщал в минувшем октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматам приходится призывать людей со средним возрастом 43 года.The New York Times писала, что Киев делает упор на призыв в армию женщин, что говорит об огромных потерях ВСУ.
© Хакерская группа RaHDItРоссийская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
© Хакерская группа RaHDIt
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что к нему обратились из украинского Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, а в начале февраля украинский парламент принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Законопроект, в частности, обязывает граждан от 18 до 60 лет всегда носить военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
© Хакерская группа RaHDItРоссийская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
© Хакерская группа RaHDIt
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
 
РоссияУкраинаТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала