Российские хакеры опубликовали данные сотрудников украинских военкоматов
Российские хакеры опубликовали данные 2600 сотрудников украинских военкоматов
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские хакеры из группы RaHDIt завладели и опубликовали личные данные 2,6 тысячи сотрудников украинских военкоматов, отлавливающих граждан республики на фронт.
"В связи с подготовкой украинскими властями новых мер по мобилизации хакерской группой RaHDIt ("Злые русские хакеры") проведена операция, в результате которой были получены списки личного состава сотрудников военных комиссариатов противника. Группой получены около 2600 представителей ТЦК (территориальных центров комплектования), в том числе врачей медкомиссий — всех тех, кто отправляет на убой украинцев", — сообщили хакеры.
© Хакерская группа RaHDItРоссийская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
© Хакерская группа RaHDIt
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
Они отметили, что решили опубликовать данные этих "военных преступников", чтобы украинцы знали в лицо, кто "их убивает" и от кого им "следует прятаться", чьи дома "обходить стороной".
"Среди военкомов традиционно для украинской власти — любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники, а также врачи, под видом лечения отправляющие людей в окопы", — заявили в RaHDIt.
© Хакерская группа RaHDItРоссийская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
© Хакерская группа RaHDIt
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
Хакеры выразили надежду, что опубликованная ими информация поможет сорвать планы киевского режима по мобилизации и тем самым поможет российской армии.
Помимо адресов, они выложили в Сеть личные телефоны, паспортные данные, электронную почту и ссылки на страницы в соцсетях сотрудников ТЦК.
© Хакерская группа RaHDItРоссийская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
© Хакерская группа RaHDIt
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Как сообщал в минувшем октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматам приходится призывать людей со средним возрастом 43 года.The New York Times писала, что Киев делает упор на призыв в армию женщин, что говорит об огромных потерях ВСУ.
© Хакерская группа RaHDItРоссийская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
© Хакерская группа RaHDIt
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что к нему обратились из украинского Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, а в начале февраля украинский парламент принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Законопроект, в частности, обязывает граждан от 18 до 60 лет всегда носить военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
© Хакерская группа RaHDItРоссийская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК
© Хакерская группа RaHDIt
Российская хакерская группа RaHDit опубликовала данные о военкомах ТЦК