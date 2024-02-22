https://ria.ru/20240222/khaker-1928865122.html

В США объявили в розыск российского хакера Строганова

В США объявили в розыск российского хакера Строганова - РИА Новости, 22.02.2024

В США объявили в розыск российского хакера Строганова

Американские правоохранители разыскивают российского хакера Алексея Строганова, которого США обвиняют в киберпреступлениях, сообщается на сайте Секретной службы РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T01:08

2024-02-22T01:08

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Американские правоохранители разыскивают российского хакера Алексея Строганова, которого США обвиняют в киберпреступлениях, сообщается на сайте Секретной службы страны. Строганов, также известный как flint и flint24, обвиняется в схожих преступлениях и в России. Еще в июне минувшего года уголовное дело в отношении Строганова, а также еще 25 фигурантов, поступило в 235-й гарнизонный военный суд в Москве. В США Строганова, в частности, обвиняют в участии в преступном сговоре "с целью взлома компьютерных сетей" физлиц и компаний, а также краж данных банковских карт. Как отмечается, мужчина был вовлечен в соответствующую деятельность по меньшей мере с мая 2008 года по июль 2017 года. Сторона обвинения сочла, что в ходе схемы, в которой якобы участвовал россиянин, "убытки финансовых учреждений превысили 35 миллионов долларов". Россиянину среди прочего предъявили обвинения по трем пунктам о банковском мошенничестве. За такие преступления в США может грозить до 30 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион долларов. На родине хакера обвиняют в неправомерном обороте средств платежей (часть 2 статьи 187 УК РФ) и участии в организованном преступном сообществе.

https://ria.ru/20240220/khakery-1928363636.html

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