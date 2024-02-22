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В Афганистане публично казнили двух человек, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024
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16:41 22.02.2024 (обновлено: 17:34 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/kazn-1929021726.html
В Афганистане публично казнили двух человек, пишут СМИ
В Афганистане публично казнили двух человек, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024
В Афганистане публично казнили двух человек, пишут СМИ
Власти Афганистана публично казнили двух человек, обвиненных в убийствах, передает агентство Khaama Press со ссылкой на суд. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:41
2024-02-22T17:34
в мире
афганистан
газни (провинция)
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
хайбатулла ахундзада
талибан
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Власти Афганистана публично казнили двух человек, обвиненных в убийствах, передает агентство Khaama Press со ссылкой на суд. "Высокий суд талибов (движение "Талибан"*) заявил, что двое мужчин были казнены по обвинениям в убийстве на стадионе в провинции Газни с одобрения лидера движения Хайбатуллы Ахундзады", — говорится в сообщении.Трехсторонние суды подтвердили обвинения, затем вынесли смертные приговоры. Убийства произошли пять и семь лет назад.Талибы находятся у власти в Афганистане фактически с августа 2021 года, когда они вошли в Кабул, а действовавший на тот момент президент Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа Афганистан окончательно покинули и американские военные, присутствовавшие там почти 20 лет.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240205/kazn-1925438940.html
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афганистан
газни (провинция)
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в мире, афганистан, газни (провинция), кабул (город), мохаммад хасан ахунд, хайбатулла ахундзада, талибан, оон
В мире, Афганистан, Газни (провинция), Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, Хайбатулла Ахундзада, Талибан, ООН
В Афганистане публично казнили двух человек, пишут СМИ

Khaama Press: в Афганистане публично казнили двух человек на стадионе в Газни

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана* на улице Кабула. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Власти Афганистана публично казнили двух человек, обвиненных в убийствах, передает агентство Khaama Press со ссылкой на суд.
"Высокий суд талибов (движение "Талибан"*) заявил, что двое мужчин были казнены по обвинениям в убийстве на стадионе в провинции Газни с одобрения лидера движения Хайбатуллы Ахундзады", — говорится в сообщении.
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Трехсторонние суды подтвердили обвинения, затем вынесли смертные приговоры. Убийства произошли пять и семь лет назад.
Талибы находятся у власти в Афганистане фактически с августа 2021 года, когда они вошли в Кабул, а действовавший на тот момент президент Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа Афганистан окончательно покинули и американские военные, присутствовавшие там почти 20 лет.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреАфганистанГазни (провинция)Кабул (город)Мохаммад Хасан АхундХайбатулла АхундзадаТалибанООН
 
 
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