https://ria.ru/20240222/kazn-1929021726.html

В Афганистане публично казнили двух человек, пишут СМИ

В Афганистане публично казнили двух человек, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024

В Афганистане публично казнили двух человек, пишут СМИ

Власти Афганистана публично казнили двух человек, обвиненных в убийствах, передает агентство Khaama Press со ссылкой на суд. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:41

2024-02-22T16:41

2024-02-22T17:34

в мире

афганистан

газни (провинция)

кабул (город)

мохаммад хасан ахунд

хайбатулла ахундзада

талибан

оон

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Власти Афганистана публично казнили двух человек, обвиненных в убийствах, передает агентство Khaama Press со ссылкой на суд. "Высокий суд талибов (движение "Талибан"*) заявил, что двое мужчин были казнены по обвинениям в убийстве на стадионе в провинции Газни с одобрения лидера движения Хайбатуллы Ахундзады", — говорится в сообщении.Трехсторонние суды подтвердили обвинения, затем вынесли смертные приговоры. Убийства произошли пять и семь лет назад.Талибы находятся у власти в Афганистане фактически с августа 2021 года, когда они вошли в Кабул, а действовавший на тот момент президент Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа Афганистан окончательно покинули и американские военные, присутствовавшие там почти 20 лет.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240205/kazn-1925438940.html

https://ria.ru/20240127/kazn-1923808148.html

афганистан

газни (провинция)

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, газни (провинция), кабул (город), мохаммад хасан ахунд, хайбатулла ахундзада, талибан, оон