https://ria.ru/20240222/kazan-1928993287.html

Путин прибыл на ВПП Казанского авиационного завода

Путин прибыл на ВПП Казанского авиационного завода - РИА Новости, 22.02.2024

Путин прибыл на ВПП Казанского авиационного завода

Президент России Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:41

2024-02-22T14:41

2024-02-22T16:23

россия

владимир путин

ту-160м

безопасность

республика татарстан (татарстан)

казань

казанский авиационный завод имени горбунова (каз)

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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Накануне Путин осмотрел такой самолет в цеху завода и поднялся в кабину за штурвал. Кортеж президента подъехал прямо к борту. Глава государства облачился для полета в специальный костюм. По прибытии Путин приветствовал ожидавший его экипаж. После президент по лестнице поднялся на борт.Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина Дальней авиации. Это самый крупный и мощный сверхзвуковой и самый тяжелый военный самолет в мире. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах.Ту-160М – самый большой самолет с крылом изменяемой стреловидности, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. На самолете установлена новая информационная система управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе; будут обновлены пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия; будут усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М ранее была развернута по решению Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.Первый демонстрационный полет Ту-160М "Петр Дейнекин" по программе летных испытаний прошел 25 января 2018 года в присутствии Путина в ходе его посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова.

https://ria.ru/20230706/tu-160m-1882543580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин взлетает на стратегическом ракетоносце Ту-160М Путин взлетает на стратегическом ракетоносце Ту-160М 2024-02-22T14:41 true PT11M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, ту-160м, безопасность, республика татарстан (татарстан), казань, казанский авиационный завод имени горбунова (каз)