https://ria.ru/20240222/kandidaty-1929016628.html

Памфилова назвала всех кандидатов на должность президента достойными

Памфилова назвала всех кандидатов на должность президента достойными - РИА Новости, 22.02.2024

Памфилова назвала всех кандидатов на должность президента достойными

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала всех четырех кандидатов на должность президента РФ достойными, патриотами своей... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:22

2024-02-22T16:22

2024-02-22T16:22

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала всех четырех кандидатов на должность президента РФ достойными, патриотами своей страны. "Любите Россию? Приходите (голосовать), четыре достойных кандидата, все патриоты, все за Россию, есть выбор. Приходите, делайте этот выбор, не оставайтесь в стороне", - сказала Памфилова во время выступления на площадке общества "Знание" на тему "Президентские выборы в России: стандарты проведения голосования". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф