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Памфилова назвала всех кандидатов на должность президента достойными - РИА Новости, 22.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:22 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/kandidaty-1929016628.html
Памфилова назвала всех кандидатов на должность президента достойными
Памфилова назвала всех кандидатов на должность президента достойными - РИА Новости, 22.02.2024
Памфилова назвала всех кандидатов на должность президента достойными
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала всех четырех кандидатов на должность президента РФ достойными, патриотами своей... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:22
2024-02-22T16:22
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала всех четырех кандидатов на должность президента РФ достойными, патриотами своей страны. "Любите Россию? Приходите (голосовать), четыре достойных кандидата, все патриоты, все за Россию, есть выбор. Приходите, делайте этот выбор, не оставайтесь в стороне", - сказала Памфилова во время выступления на площадке общества "Знание" на тему "Президентские выборы в России: стандарты проведения голосования". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Памфилова назвала всех кандидатов на должность президента достойными

Памфилова назвала всех четырех кандидатов на должность президента достойными

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала всех четырех кандидатов на должность президента РФ достойными, патриотами своей страны.
"Любите Россию? Приходите (голосовать), четыре достойных кандидата, все патриоты, все за Россию, есть выбор. Приходите, делайте этот выбор, не оставайтесь в стороне", - сказала Памфилова во время выступления на площадке общества "Знание" на тему "Президентские выборы в России: стандарты проведения голосования".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
21 февраля, 12:55
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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