https://ria.ru/20240222/kandidaty-1929016628.html
Памфилова назвала всех кандидатов на должность президента достойными
Памфилова назвала всех кандидатов на должность президента достойными - РИА Новости, 22.02.2024
Памфилова назвала всех кандидатов на должность президента достойными
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала всех четырех кандидатов на должность президента РФ достойными, патриотами своей... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:22
2024-02-22T16:22
2024-02-22T16:22
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_0:61:2858:1669_1920x0_80_0_0_a054c92508de6b3b6ae49fc69e590746.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала всех четырех кандидатов на должность президента РФ достойными, патриотами своей страны. "Любите Россию? Приходите (голосовать), четыре достойных кандидата, все патриоты, все за Россию, есть выбор. Приходите, делайте этот выбор, не оставайтесь в стороне", - сказала Памфилова во время выступления на площадке общества "Знание" на тему "Президентские выборы в России: стандарты проведения голосования". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_306:0:2573:1700_1920x0_80_0_0_a5f8f1797094563c247a961bf859702a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Памфилова назвала всех кандидатов на должность президента достойными
Памфилова назвала всех четырех кандидатов на должность президента достойными