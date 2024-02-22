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Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью - РИА Новости, 22.02.2024
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19:10 22.02.2024 (обновлено: 19:11 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/kafe-1929060897.html
Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью
Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью - РИА Новости, 22.02.2024
Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью
Президент России Владимир Путин осмотрел кафе на многофункциональной зоне (МФЗ) дорожного сервиса недалеко от Казани, где начинается трасса М-12 "Восток", и... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:10
2024-02-22T19:11
общество
россия
казань
владимир путин
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел кафе на многофункциональной зоне (МФЗ) дорожного сервиса недалеко от Казани, где начинается трасса М-12 "Восток", и поинтересовался, вкусно ли там кормят. "Как кафешка прям! Кормят-то вкусно?" - спросил Путин. Получив положительный ответ, он в шутку посетовал, что его не угощают татарской едой. "Прижимистый народ", - сказал президент с улыбкой.
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Путин за рулем "Камаза" в Казани
Путин за рулем "Камаза" в Казани
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общество, россия, казань, владимир путин, видео
Общество, Россия, Казань, Владимир Путин
Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел кафе на многофункциональной зоне (МФЗ) дорожного сервиса недалеко от Казани, где начинается трасса М-12 "Восток", и поинтересовался, вкусно ли там кормят.
2024-02-22T19:10
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Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью

Путин пошутил, что его не угостили в кафе на МФЗ дорожного сервиса под Казанью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин управляет автомобилем "КамАЗ" во время поездки по автомобильной дороге М-12 "Восток"
Президент РФ Владимир Путин управляет автомобилем КамАЗ во время поездки по автомобильной дороге М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин управляет автомобилем "КамАЗ" во время поездки по автомобильной дороге М-12 "Восток"
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел кафе на многофункциональной зоне (МФЗ) дорожного сервиса недалеко от Казани, где начинается трасса М-12 "Восток", и поинтересовался, вкусно ли там кормят.
«
"Как кафешка прям! Кормят-то вкусно?" - спросил Путин.
Получив положительный ответ, он в шутку посетовал, что его не угощают татарской едой.
"Прижимистый народ", - сказал президент с улыбкой.
 
ОбществоРоссияКазаньВладимир Путин
 
 
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