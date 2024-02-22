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Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью
Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью - РИА Новости, 22.02.2024
Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью
Президент России Владимир Путин осмотрел кафе на многофункциональной зоне (МФЗ) дорожного сервиса недалеко от Казани, где начинается трасса М-12 "Восток", и... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:10
2024-02-22T19:10
2024-02-22T19:11
общество
россия
казань
владимир путин
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел кафе на многофункциональной зоне (МФЗ) дорожного сервиса недалеко от Казани, где начинается трасса М-12 "Восток", и поинтересовался, вкусно ли там кормят. "Как кафешка прям! Кормят-то вкусно?" - спросил Путин. Получив положительный ответ, он в шутку посетовал, что его не угощают татарской едой. "Прижимистый народ", - сказал президент с улыбкой.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин за рулем "Камаза" в Казани
Путин за рулем "Камаза" в Казани
2024-02-22T19:10
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PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, казань, владимир путин, видео
Общество, Россия, Казань, Владимир Путин
Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел кафе на многофункциональной зоне (МФЗ) дорожного сервиса недалеко от Казани, где начинается трасса М-12 "Восток", и поинтересовался, вкусно ли там кормят.
2024-02-22T19:10
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PT1M26S
Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью
Путин пошутил, что его не угостили в кафе на МФЗ дорожного сервиса под Казанью
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел кафе на многофункциональной зоне (МФЗ) дорожного сервиса недалеко от Казани, где начинается трасса М-12 "Восток", и поинтересовался, вкусно ли там кормят.
«
"Как кафешка прям! Кормят-то вкусно?" - спросил Путин.
Получив положительный ответ, он в шутку посетовал, что его не угощают татарской едой.
"Прижимистый народ", - сказал президент с улыбкой.