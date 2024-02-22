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Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью

Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью - РИА Новости, 22.02.2024

Путин пошутил, что его не угостили в кафе на трассе М-12 под Казанью

Президент России Владимир Путин осмотрел кафе на многофункциональной зоне (МФЗ) дорожного сервиса недалеко от Казани, где начинается трасса М-12 "Восток", и... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T19:10

2024-02-22T19:10

2024-02-22T19:11

общество

россия

казань

владимир путин

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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел кафе на многофункциональной зоне (МФЗ) дорожного сервиса недалеко от Казани, где начинается трасса М-12 "Восток", и поинтересовался, вкусно ли там кормят. "Как кафешка прям! Кормят-то вкусно?" - спросил Путин. Получив положительный ответ, он в шутку посетовал, что его не угощают татарской едой. "Прижимистый народ", - сказал президент с улыбкой.

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин за рулем "Камаза" в Казани Путин за рулем "Камаза" в Казани 2024-02-22T19:10 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, казань, владимир путин, видео