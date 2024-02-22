https://ria.ru/20240222/izrail-1928907797.html

Полиция Израиля заявила об одном погибшем при теракте в Иерусалиме

Полиция Израиля заявила об одном погибшем при теракте в Иерусалиме - РИА Новости, 22.02.2024

Полиция Израиля заявила об одном погибшем при теракте в Иерусалиме

Один человек погиб, восемь получили ранения в теракте со стрельбой в четверг утром недалеко от поселения Маале-Адумим под Иерусалимом, трое нападавших... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:39

2024-02-22T10:39

2024-02-22T11:15

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иерусалим

вифлеем

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Один человек погиб, восемь получили ранения в теракте со стрельбой в четверг утром недалеко от поселения Маале-Адумим под Иерусалимом, трое нападавших нейтрализованы, сообщила полиция Израиля.По данным полиции, трое палестинцев из района Вифлеема прибыли на автомобилях к Маале-Адумим по трассе 1 и начали стрелять из автоматического оружия по гражданским автомобилям."Двое террористов были нейтрализованы гражданскими лицами и силами безопасности на месте. Еще один террорист был нейтрализован силами безопасности после того, как попытался скрыться с места происшествия. Медицинские власти сообщили об одном погибшем и еще восьми раненых различной степени тяжести, которые были эвакуированы для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240221/gaza-1928860959.html

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в мире, израиль, иерусалим, вифлеем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году