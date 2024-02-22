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Полиция Израиля заявила об одном погибшем при теракте в Иерусалиме - РИА Новости, 22.02.2024
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10:39 22.02.2024 (обновлено: 11:15 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/izrail-1928907797.html
Полиция Израиля заявила об одном погибшем при теракте в Иерусалиме
Полиция Израиля заявила об одном погибшем при теракте в Иерусалиме - РИА Новости, 22.02.2024
Полиция Израиля заявила об одном погибшем при теракте в Иерусалиме
Один человек погиб, восемь получили ранения в теракте со стрельбой в четверг утром недалеко от поселения Маале-Адумим под Иерусалимом, трое нападавших... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:39
2024-02-22T11:15
в мире
израиль
иерусалим
вифлеем
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Один человек погиб, восемь получили ранения в теракте со стрельбой в четверг утром недалеко от поселения Маале-Адумим под Иерусалимом, трое нападавших нейтрализованы, сообщила полиция Израиля.По данным полиции, трое палестинцев из района Вифлеема прибыли на автомобилях к Маале-Адумим по трассе 1 и начали стрелять из автоматического оружия по гражданским автомобилям."Двое террористов были нейтрализованы гражданскими лицами и силами безопасности на месте. Еще один террорист был нейтрализован силами безопасности после того, как попытался скрыться с места происшествия. Медицинские власти сообщили об одном погибшем и еще восьми раненых различной степени тяжести, которые были эвакуированы для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, иерусалим, вифлеем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иерусалим, Вифлеем, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полиция Израиля заявила об одном погибшем при теракте в Иерусалиме

Полиция: один человек погиб, восемь ранены в теракте недалеко от Маале-Адумим

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLIМесто происшествия, где произошел теракт со стрельбой недалеко от поселения Маале-Адумим под Иерусалимом. 22 февраля 2024
Место происшествия, где произошел теракт со стрельбой недалеко от поселения Маале-Адумим под Иерусалимом. 22 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
Место происшествия, где произошел теракт со стрельбой недалеко от поселения Маале-Адумим под Иерусалимом. 22 февраля 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Один человек погиб, восемь получили ранения в теракте со стрельбой в четверг утром недалеко от поселения Маале-Адумим под Иерусалимом, трое нападавших нейтрализованы, сообщила полиция Израиля.
По данным полиции, трое палестинцев из района Вифлеема прибыли на автомобилях к Маале-Адумим по трассе 1 и начали стрелять из автоматического оружия по гражданским автомобилям.
«
"Двое террористов были нейтрализованы гражданскими лицами и силами безопасности на месте. Еще один террорист был нейтрализован силами безопасности после того, как попытался скрыться с места происшествия. Медицинские власти сообщили об одном погибшем и еще восьми раненых различной степени тяжести, которые были эвакуированы для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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В миреИзраильИерусалимВифлеемОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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