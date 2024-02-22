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Премьер Ирака обсудил с Алекперовым месторождения "Лукойла" в стране - РИА Новости, 22.02.2024
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03:25 22.02.2024 (обновлено: 12:05 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/irak-1928870736.html
Премьер Ирака обсудил с Алекперовым месторождения "Лукойла" в стране
Премьер Ирака обсудил с Алекперовым месторождения "Лукойла" в стране - РИА Новости, 22.02.2024
Премьер Ирака обсудил с Алекперовым месторождения "Лукойла" в стране
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани обсудил с основателем компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым планы разработки нефтяных месторождений "Западная... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T03:25
2024-02-22T12:05
экономика
ирак
россия
москва
вагит алекперов
лукойл
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ДОХА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани обсудил с основателем компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым планы разработки нефтяных месторождений "Западная Курна" и "Эриду" компании, сообщила пресс-служба иракского премьера. Ас-Судани обсудил с Алекперовым досье российских компаний, работающих в Ираке, в свете визита премьер-министра в Москву в октябре прошлого года&quot;, - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.По ее информации, на встрече также обсуждались "планы разработки нефтяных месторождений Западная Курна и Эриду, на которых работает "Лукойл", и способы преодоления препятствий, мешающих ее работе, а также участие "Лукойла" в комплексных энергетических проектах в Ираке и новые раунды выдачи разрешений на добычу".Месторождение "Западная Курна 2" - одно из крупнейших в мире, с начальными извлекаемыми запасами около 14 миллиардов баррелей. "Лукойлу" там принадлежит 75%, государственной иракской North Oil Company - 25%. "Лукойл" подписал сервисный контракт на разработку и добычу на месторождении в 2010 году и начал добывать нефть в 2014 году.В свою очередь "Эриду" немногим отстаёт от "Курны", запасы на месторождении оцениваются в 12,9 миллиарда баррелей нефти. Его открытие стало одним из крупнейших в Ираке за 20 лет.
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экономика, ирак, россия, москва, вагит алекперов, лукойл
Экономика, Ирак, Россия, Москва, Вагит Алекперов, ЛУКОЙЛ
Премьер Ирака обсудил с Алекперовым месторождения "Лукойла" в стране

Премьер Ирака ас-Судани обсудил с Алекперовым деятельность российских компаний

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. Архивное фото
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ДОХА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани обсудил с основателем компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым планы разработки нефтяных месторождений "Западная Курна" и "Эриду" компании, сообщила пресс-служба иракского премьера.
«

Ас-Судани обсудил с Алекперовым досье российских компаний, работающих в Ираке, в свете визита премьер-министра в Москву в октябре прошлого года", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

По ее информации, на встрече также обсуждались "планы разработки нефтяных месторождений Западная Курна и Эриду, на которых работает "Лукойл", и способы преодоления препятствий, мешающих ее работе, а также участие "Лукойла" в комплексных энергетических проектах в Ираке и новые раунды выдачи разрешений на добычу".
Месторождение "Западная Курна 2" - одно из крупнейших в мире, с начальными извлекаемыми запасами около 14 миллиардов баррелей. "Лукойлу" там принадлежит 75%, государственной иракской North Oil Company - 25%. "Лукойл" подписал сервисный контракт на разработку и добычу на месторождении в 2010 году и начал добывать нефть в 2014 году.
В свою очередь "Эриду" немногим отстаёт от "Курны", запасы на месторождении оцениваются в 12,9 миллиарда баррелей нефти. Его открытие стало одним из крупнейших в Ираке за 20 лет.
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