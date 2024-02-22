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"Ъ": Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах путешественников - РИА Новости, 22.02.2024
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08:32 22.02.2024 (обновлено: 12:55 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/ip-adres-1928883684.html
"Ъ": Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах путешественников
"Ъ": Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах путешественников - РИА Новости, 22.02.2024
"Ъ": Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах путешественников
Минтранс России подготовил проект приказа о расширении перечня передаваемых перевозчиком данных о пассажирах, пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T08:32
2024-02-22T12:55
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Минтранс России подготовил проект приказа о расширении перечня передаваемых перевозчиком данных о пассажирах, пишет газета "Коммерсант". "Проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) должен вступить в силу 1 сентября", — сообщает издание.Сведения будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) и хранится семь лет. Ее оператором является ФГУП Минтранса "Защитаинфотранс", к ней имеют доступ Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ.По данным "Ъ", в ЕГИС ОТБ добавится информация, которую пассажир укажет при бронировании и покупке билета: номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете."Предлагается также собирать данные учетной записи на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация", — говорится в материале.Согласно проекту, данные должны передавать все перевозчики при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем, Петербургоми Ленобластью).В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в отзыве на проект отметили, что часть дополнительных данных о пассажирах является конфиденциальной, а потому может быть раскрыта только с согласия пассажира. В авиакомпаниях поддержали позицию АЭВТ, а также отметили, что сбор и передача данных накладывают на авиакомпании дополнительные расходы, обязанности и ответственность.
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россия, москва, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новости - туризм, общество
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Новости - Туризм, Общество
"Ъ": Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах путешественников

"Ъ": Минтранс хочет с 1 сентября собирать данные об IP-адресах путешественников

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПассажиры у стойки регистрации аэропорту
Пассажиры у стойки регистрации аэропорту - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пассажиры у стойки регистрации аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев РИА Новости. Минтранс России подготовил проект приказа о расширении перечня передаваемых перевозчиком данных о пассажирах, пишет газета "Коммерсант".
«
"Проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) должен вступить в силу 1 сентября", — сообщает издание.
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Сведения будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) и хранится семь лет. Ее оператором является ФГУП Минтранса "Защитаинфотранс", к ней имеют доступ Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ.
По данным "Ъ", в ЕГИС ОТБ добавится информация, которую пассажир укажет при бронировании и покупке билета: номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете.
"Предлагается также собирать данные учетной записи на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация", — говорится в материале.
Согласно проекту, данные должны передавать все перевозчики при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем, Петербургоми Ленобластью).
В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в отзыве на проект отметили, что часть дополнительных данных о пассажирах является конфиденциальной, а потому может быть раскрыта только с согласия пассажира. В авиакомпаниях поддержали позицию АЭВТ, а также отметили, что сбор и передача данных накладывают на авиакомпании дополнительные расходы, обязанности и ответственность.
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