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"Ъ": Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах путешественников

"Ъ": Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах путешественников - РИА Новости, 22.02.2024

"Ъ": Минтранс предложил собирать данные об IP-адресах путешественников

Минтранс России подготовил проект приказа о расширении перечня передаваемых перевозчиком данных о пассажирах, пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T08:32

2024-02-22T08:32

2024-02-22T12:55

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Минтранс России подготовил проект приказа о расширении перечня передаваемых перевозчиком данных о пассажирах, пишет газета "Коммерсант". "Проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) должен вступить в силу 1 сентября", — сообщает издание.Сведения будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) и хранится семь лет. Ее оператором является ФГУП Минтранса "Защитаинфотранс", к ней имеют доступ Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ.По данным "Ъ", в ЕГИС ОТБ добавится информация, которую пассажир укажет при бронировании и покупке билета: номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете."Предлагается также собирать данные учетной записи на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация", — говорится в материале.Согласно проекту, данные должны передавать все перевозчики при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем, Петербургоми Ленобластью).В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в отзыве на проект отметили, что часть дополнительных данных о пассажирах является конфиденциальной, а потому может быть раскрыта только с согласия пассажира. В авиакомпаниях поддержали позицию АЭВТ, а также отметили, что сбор и передача данных накладывают на авиакомпании дополнительные расходы, обязанности и ответственность.

https://ria.ru/20231222/strakhi-1917242419.html

https://ria.ru/20231221/pasport-1917354063.html

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Варвара Скокшина

россия, москва, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новости - туризм, общество