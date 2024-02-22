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ДВФУ отправил 150 партий лекарств бойцам в зону СВО - РИА Новости, 22.02.2024
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Надежные люди
 
06:49 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/gumpomosch-1928877962.html
ДВФУ отправил 150 партий лекарств бойцам в зону СВО
ДВФУ отправил 150 партий лекарств бойцам в зону СВО - РИА Новости, 22.02.2024
ДВФУ отправил 150 партий лекарств бойцам в зону СВО
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) отправил бойцам в зону СВО 150 партий уникальных фармпрепаратов, разработанных учеными вуза на основе... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T06:49
2024-02-22T06:49
надежные люди
дальний восток
борис коробец
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 22 фев – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) отправил бойцам в зону СВО 150 партий уникальных фармпрепаратов, разработанных учеными вуза на основе дальневосточного сырья, сообщает университет. Отмечается, что биологически активные добавки (БАД) на основе дальневосточного сырья ученые ДВФУ передали в рамках сбора помощи для участников специальной военной операции. "Исследователи отправили на линию фронта 150 партий фармацевтических препаратов на основе альгината бурых водорослей и цитрусовых пектинов … БАДы, которые со дня на день прибудут в зону проведения специальной военной операции, способствуют выводу токсичных веществ из организма, снижают аллергические реакции различной этиологии, а также повышают сопротивляемость организма к воздействию внешних факторов", - говорится в сообщении. По словам ректора ДВФУ Бориса Коробца, которые приводятся в сообщении вуза, отправленные бойцам БАДы ранее показали хорошую фармакологическую активность. "Их уже используют в профилактике различных заболеваний здесь у нас. Результаты хорошие и главное - быстрые, что особенно важно в полевых условиях", - сказал Борис Коробец. Отмечается, что фармацевтические препараты изготавливаются на опытно-технологическом участке, который открылся в прошлом году в Школе медицины и наук о жизни ДВФУ. На его базе ученые вуза ведут поиск веществ с перспективными фармакологическими свойствами, готовят сырье, разрабатывают состав и упаковку препаратов. Активные вещества препаратов выделяются из эндемиков Дальнего Востока — наземных и морских растений, которые можно найти только в ДФО.
https://ria.ru/20240221/kaznacheystvo-1928844910.html
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дальний восток, борис коробец, дальневосточный федеральный университет
Надежные люди, Дальний Восток, Борис Коробец, Дальневосточный федеральный университет
ДВФУ отправил 150 партий лекарств бойцам в зону СВО

ДВФУ отправил 150 партий лекарств бойцам в зону спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 фев – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) отправил бойцам в зону СВО 150 партий уникальных фармпрепаратов, разработанных учеными вуза на основе дальневосточного сырья, сообщает университет.
Отмечается, что биологически активные добавки (БАД) на основе дальневосточного сырья ученые ДВФУ передали в рамках сбора помощи для участников специальной военной операции.
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"Исследователи отправили на линию фронта 150 партий фармацевтических препаратов на основе альгината бурых водорослей и цитрусовых пектинов … БАДы, которые со дня на день прибудут в зону проведения специальной военной операции, способствуют выводу токсичных веществ из организма, снижают аллергические реакции различной этиологии, а также повышают сопротивляемость организма к воздействию внешних факторов", - говорится в сообщении.
По словам ректора ДВФУ Бориса Коробца, которые приводятся в сообщении вуза, отправленные бойцам БАДы ранее показали хорошую фармакологическую активность.
"Их уже используют в профилактике различных заболеваний здесь у нас. Результаты хорошие и главное - быстрые, что особенно важно в полевых условиях", - сказал Борис Коробец.
Отмечается, что фармацевтические препараты изготавливаются на опытно-технологическом участке, который открылся в прошлом году в Школе медицины и наук о жизни ДВФУ. На его базе ученые вуза ведут поиск веществ с перспективными фармакологическими свойствами, готовят сырье, разрабатывают состав и упаковку препаратов. Активные вещества препаратов выделяются из эндемиков Дальнего Востока — наземных и морских растений, которые можно найти только в ДФО.
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Надежные людиДальний ВостокБорис КоробецДальневосточный федеральный университет
 
 
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