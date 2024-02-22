https://ria.ru/20240222/gruper-1928870573.html

Эксперт: хищник, за которого объявлена награда, не приживется в Черном море

Эксперт: хищник, за которого объявлена награда, не приживется в Черном море - РИА Новости, 22.02.2024

Эксперт: хищник, за которого объявлена награда, не приживется в Черном море

Средиземноморский хищник групер, за поимку которого в Крыму объявили вознаграждение, вряд ли приживется в Черном море из-за разного уровня солености, это... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T03:19

2024-02-22T03:19

2024-02-22T11:03

черное море

средиземное море

дарданеллы

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Средиземноморский хищник групер, за поимку которого в Крыму объявили вознаграждение, вряд ли приживется в Черном море из-за разного уровня солености, это единичный случай вселения, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.Ранее директор Алуштинского аквариума объявил вознаграждение за поимку опасного средиземноморского хищника, пару особей которого впервые выловили у берегов Крыма в Черном море. Он показал видео с рыбами в аквариуме, отметив, что речь идет о групере, размеры этой рыбы могут достигать двух метров, он способен уничтожить всю кормовую базу черноморских рыб."Это единичные случаи, массово он вряд ли приживется, поэтому аквариум хочет поскорее получить экземпляр. Слишком большая разница в солености воды, в Средиземном море — 39 промилле, а в Черном — 18", — сказал Мухаметов.Эксперт пояснил, что групер попал из Средиземного моря через пролив Дарданеллы в Мраморное, а оттуда в Черное море через Босфор."Единичные случаи попадания в Черное море средиземноморских видов происходят регулярно, ничего страшного и особенного в этом нет. Иногда даже акула-молот заплывает", — добавил Мухаметов.По его словам, групер — действительно прожорливый хищник, но опасности для человека не представляет. Эксперт подчеркнул, что любые "вселенцы" опасны для местной флоры и фауны, море от этого сильно страдает."В 1950-х годах в Черное море попала рапана с Дальнего Востока, съела практически все устрицы и мидии, а в 1980-х появился гребневик Mnemiopsis (морской грецкий орех. — Прим. ред.), который расплодился до 100 миллионов тонн и подорвал кормовую базу: кефаль, ставрида, хамса, моллюски — их число значительно сократилось", — рассказал Мухаметов. При этом он назвал групера "просто ангелом" по сравнению с морским грецким орехом. Эксперт уточнил, что рапана и Mnemiopsis не так чувствительны к разным гидрологическим условиям морей, как групер, поэтому они смогли "захватить" акваторию Черного моря.

https://ria.ru/20240221/okun-1928671509.html

https://ria.ru/20231204/myaso-1913702946.html

черное море

средиземное море

дарданеллы

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черное море, средиземное море, дарданеллы, мгу имени м. в. ломоносова