https://ria.ru/20240222/gospodderzhka-1929085369.html

Минфин обсудит господдержку иностранных компаний, переданных Росимуществу

Минфин обсудит господдержку иностранных компаний, переданных Росимуществу - РИА Новости, 22.02.2024

Минфин обсудит господдержку иностранных компаний, переданных Росимуществу

Минфин России примет решения для предоставления права на господдержку иностранным компаниям, которые переданы под управление Росимущества, заявил министр... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T22:33

2024-02-22T22:33

2024-02-22T22:33

экономика

россия

антон силуанов

владимир путин

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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ЦИВИЛЬСК (Чувашия), 22 фев - РИА Новости. Минфин России примет решения для предоставления права на господдержку иностранным компаниям, которые переданы под управление Росимущества, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по развитию Чувашии, которое проводит президент РФ Владимир Путин. Глава региона Олег Николаев обратил внимание, что один из крупнейших российских производителей пива "Балтика" не может получить господдержку, поскольку компания остается иностранной, хотя и передана под управление государства. "Я понял, абсолютно правильно. Потому что компании находятся под управлением Российской Федерации. По сути, Росимущество управляет и нанятые менеджеры, поэтому справедливо поднят вопрос. Конечно, мы примем необходимые решения в этой части, чтобы такие компании, которые находятся под управлением России, могли получать поддержку наравне с российскими предприятиями", - сказал Силуанов. "Надо сделать обязательно... Надо их, безусловно, поддержать", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20231101/carlsberg-1906620743.html

россия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)