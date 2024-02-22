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При обстреле села Глотово пострадали два мирных жителя
При обстреле села Глотово пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 22.02.2024
При обстреле села Глотово пострадали два мирных жителя
Два человека пострадали при обстреле села Глотово Грайворонского городского округа, они госпитализированы с осколочными ранениями, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:14
2024-02-22T18:14
2024-02-22T18:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле села Глотово Грайворонского городского округа, они госпитализированы с осколочными ранениями, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Село Глотово Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго - осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", - написал глава региона. Гладков также добавил, что в результате первого взрыва загорелась машина, которую потушили еще до приезда оперативных служб, а следующим взрывом был поврежден второй автомобиль.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1929027772.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле села Глотово пострадали два мирных жителя
Гладков: два человека пострадали при обстреле села Глотово