https://ria.ru/20240222/gladkov-1929049632.html

При обстреле села Глотово пострадали два мирных жителя

При обстреле села Глотово пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 22.02.2024

При обстреле села Глотово пострадали два мирных жителя

Два человека пострадали при обстреле села Глотово Грайворонского городского округа, они госпитализированы с осколочными ранениями, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:14

2024-02-22T18:14

2024-02-22T18:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле села Глотово Грайворонского городского округа, они госпитализированы с осколочными ранениями, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Село Глотово Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго - осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", - написал глава региона. Гладков также добавил, что в результате первого взрыва загорелась машина, которую потушили еще до приезда оперативных служб, а следующим взрывом был поврежден второй автомобиль.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1929027772.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины