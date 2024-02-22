https://ria.ru/20240222/germaniya-1929023754.html

Бундестаг одобрил проект резолюции о поставках дальнобойных ракет Киеву

Бундестаг одобрил проект резолюции о поставках дальнобойных ракет Киеву - РИА Новости, 22.02.2024

Бундестаг одобрил проект резолюции о поставках дальнобойных ракет Киеву

Нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции о поставке Украине дальнобойного... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:55

2024-02-22T16:55

2024-02-22T17:17

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бундестаг германии

в мире

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БЕРЛИН, 22 фев — РИА Новости. Нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. Голосование, прошедшее после дебатов, транслировалось на сайте немецкого парламента."За проголосовали 382, против — 284, воздержались двое", — сообщила председатель бундестага.Резолюция социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зеленых" — альтернатива отклоненного перед этим документа фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), прямо призывающего правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.В принятом проекте резолюции это оружие не упомянуто, но документ содержит призыв коалиционных фракций к кабмину начать поставки Украине дальнобойных систем для поражения стратегических объектов в российском тылу.Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus остается дальность действия ракет, составляющая 500 километров. До сих пор ФРГ принципиально не поставляла Киеву оружие с такими характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Der Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности.В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении ничего не известно.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240222/uzhas-1928906513.html

https://ria.ru/20240107/nemtsy-1920007172.html

https://ria.ru/20240222/vsu-1929013190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, бундестаг германии, в мире