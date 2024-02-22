https://ria.ru/20240222/germaniya-1928988194.html

В Германии подросток ранил четырех одноклассников

В Германии подросток ранил четырех одноклассников - РИА Новости, 22.02.2024

В Германии подросток ранил четырех одноклассников

Школьник, который ранил ножом четырех своих одноклассников, был задержан в немецком городе Вупперталь в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает издание Bild. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:27

2024-02-22T14:27

2024-02-22T14:27

в мире

вупперталь

германия

северный рейн-вестфалия

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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Школьник, который ранил ножом четырех своих одноклассников, был задержан в немецком городе Вупперталь в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает издание Bild. По данным издания, инцидент произошел в четверг утром в одной из гимназий в городе Вупперталь. По неизвестным мотивам гимназист напал с ножом на своих одноклассников, в результате атаки были ранены четыре человека. "Полицейские начали масштабную операцию в 09.52 утра, к гимназии поспешили специальные подразделения, а также пожарные и спасательные службы. Ученик с ножом был задержан в здании в 10.20 утра", - сообщает издание.

https://ria.ru/20230928/ispaniya-1899121330.html

вупперталь

германия

северный рейн-вестфалия

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в мире, вупперталь, германия, северный рейн-вестфалия, bild