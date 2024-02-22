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В Германии подросток ранил четырех одноклассников - РИА Новости, 22.02.2024
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14:27 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/germaniya-1928988194.html
В Германии подросток ранил четырех одноклассников
В Германии подросток ранил четырех одноклассников - РИА Новости, 22.02.2024
В Германии подросток ранил четырех одноклассников
Школьник, который ранил ножом четырех своих одноклассников, был задержан в немецком городе Вупперталь в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает издание Bild. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:27
2024-02-22T14:27
в мире
вупперталь
германия
северный рейн-вестфалия
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Школьник, который ранил ножом четырех своих одноклассников, был задержан в немецком городе Вупперталь в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает издание Bild. По данным издания, инцидент произошел в четверг утром в одной из гимназий в городе Вупперталь. По неизвестным мотивам гимназист напал с ножом на своих одноклассников, в результате атаки были ранены четыре человека. "Полицейские начали масштабную операцию в 09.52 утра, к гимназии поспешили специальные подразделения, а также пожарные и спасательные службы. Ученик с ножом был задержан в здании в 10.20 утра", - сообщает издание.
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вупперталь
германия
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в мире, вупперталь, германия, северный рейн-вестфалия, bild
В мире, Вупперталь, Германия, Северный Рейн-Вестфалия, Bild
В Германии подросток ранил четырех одноклассников

В Германии подросток напал с ножом четырех одноклассников

© AP Photo / dpa,Uwe AnspachСкорая помощь в Германии
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / dpa,Uwe Anspach
Скорая помощь в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Школьник, который ранил ножом четырех своих одноклассников, был задержан в немецком городе Вупперталь в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает издание Bild.
По данным издания, инцидент произошел в четверг утром в одной из гимназий в городе Вупперталь. По неизвестным мотивам гимназист напал с ножом на своих одноклассников, в результате атаки были ранены четыре человека.
«
"Полицейские начали масштабную операцию в 09.52 утра, к гимназии поспешили специальные подразделения, а также пожарные и спасательные службы. Ученик с ножом был задержан в здании в 10.20 утра", - сообщает издание.
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