Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/germaniya-1928863283.html
В бундестаге предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ
В бундестаге предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 22.02.2024
В бундестаге предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ
Известный немецкий политик от партии "Левые" Грегор Гизи заявил, что Западу следует предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T00:32
2024-02-22T00:32
в мире
россия
украина
германия
грегор гизи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859300707_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_c4f46f8bce805f2f121e25c28ac7fc8e.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Известный немецкий политик от партии "Левые" Грегор Гизи заявил, что Западу следует предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на 48-часовое прекращение поставок оружия Украине. "Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня", - заявил Гизи в ходе ток-шоу, организованного изданием Spiegel. По его словам, если Россия откажется от этого предложения, то поставки оружия Украине следует продолжить, но если Россия согласится, то стороны достигнут прекращения огня, что откроет путь к мирным переговорам. Гизи - сын бывшего министра культуры ГДР Клауса Гизи и известный сторонник реформ на закате существования восточногерманского государства. На закате существования ГДР Гизи стал председателем Партии демократического социализма (ПДС), образованной на базе бессменно правившей в Восточной Германии Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). После объединения Германии Гизи не выпал из большой политики и стал регулярно избираться в парламент. Пост представителя фракции "Левые" в бундестаге по вопросам внешней политики он занимает с 2020 года.
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928587559.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859300707_0:0:1821:1366_1920x0_80_0_0_b0d25e5ce48ab8f07b668712506109b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, грегор гизи
В мире, Россия, Украина, Германия, Грегор Гизи
В бундестаге предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ

Депутат бундестага предложил прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка Leopard 2, предназначенных для Украины
Транспортировка Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка Leopard 2, предназначенных для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Известный немецкий политик от партии "Левые" Грегор Гизи заявил, что Западу следует предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на 48-часовое прекращение поставок оружия Украине.
«
"Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня", - заявил Гизи в ходе ток-шоу, организованного изданием Spiegel.
По его словам, если Россия откажется от этого предложения, то поставки оружия Украине следует продолжить, но если Россия согласится, то стороны достигнут прекращения огня, что откроет путь к мирным переговорам.
Гизи - сын бывшего министра культуры ГДР Клауса Гизи и известный сторонник реформ на закате существования восточногерманского государства. На закате существования ГДР Гизи стал председателем Партии демократического социализма (ПДС), образованной на базе бессменно правившей в Восточной Германии Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). После объединения Германии Гизи не выпал из большой политики и стал регулярно избираться в парламент. Пост представителя фракции "Левые" в бундестаге по вопросам внешней политики он занимает с 2020 года.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Вагенкнехт раскритиковала инициативу коалиции о поставках оружия Украине
20 февраля, 21:19
 
В миреРоссияУкраинаГерманияГрегор Гизи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала