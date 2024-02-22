https://ria.ru/20240222/germaniya-1928863283.html

В бундестаге предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ

В бундестаге предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 22.02.2024

В бундестаге предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ

Известный немецкий политик от партии "Левые" Грегор Гизи заявил, что Западу следует предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T00:32

2024-02-22T00:32

2024-02-22T00:32

в мире

россия

украина

германия

грегор гизи

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Известный немецкий политик от партии "Левые" Грегор Гизи заявил, что Западу следует предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на 48-часовое прекращение поставок оружия Украине. "Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня", - заявил Гизи в ходе ток-шоу, организованного изданием Spiegel. По его словам, если Россия откажется от этого предложения, то поставки оружия Украине следует продолжить, но если Россия согласится, то стороны достигнут прекращения огня, что откроет путь к мирным переговорам. Гизи - сын бывшего министра культуры ГДР Клауса Гизи и известный сторонник реформ на закате существования восточногерманского государства. На закате существования ГДР Гизи стал председателем Партии демократического социализма (ПДС), образованной на базе бессменно правившей в Восточной Германии Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). После объединения Германии Гизи не выпал из большой политики и стал регулярно избираться в парламент. Пост представителя фракции "Левые" в бундестаге по вопросам внешней политики он занимает с 2020 года.

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928587559.html

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в мире, россия, украина, германия, грегор гизи