https://ria.ru/20240222/gaza-1929091097.html

Израиль атаковал центральную часть Газы, погибли 40 человек

Израиль атаковал центральную часть Газы, погибли 40 человек - РИА Новости, 23.02.2024

Израиль атаковал центральную часть Газы, погибли 40 человек

Израильская авиация атаковала центральную часть сектора Газа, 40 человек погибли, более 100 получили ранения, заявила пресс-служба правительства анклава. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-22T23:58

2024-02-22T23:58

2024-02-23T00:10

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg

ГАЗА, 23 фев - РИА Новости. Израильская авиация атаковала центральную часть сектора Газа, 40 человек погибли, более 100 получили ранения, заявила пресс-служба правительства анклава."Израильская оккупационная армия совершила ужасающую резню в центральной части Газы, где истребители разбомбили четыре гражданских дома, в результате чего 40 человек погибли и более 100 получили ранения", - утверждается в заявлении.Правительство Газы призвало международное сообщество немедленно остановить войну, которую израильская армия "ведет против мирных жителей, детей и женщин".

https://ria.ru/20240222/konflikt-1915630213.html

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году