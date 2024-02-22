https://ria.ru/20240222/gaza-1929091097.html
Израиль атаковал центральную часть Газы, погибли 40 человек
Израиль атаковал центральную часть Газы, погибли 40 человек - РИА Новости, 23.02.2024
Израиль атаковал центральную часть Газы, погибли 40 человек
Израильская авиация атаковала центральную часть сектора Газа, 40 человек погибли, более 100 получили ранения, заявила пресс-служба правительства анклава. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-22T23:58
2024-02-22T23:58
2024-02-23T00:10
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 23 фев - РИА Новости. Израильская авиация атаковала центральную часть сектора Газа, 40 человек погибли, более 100 получили ранения, заявила пресс-служба правительства анклава."Израильская оккупационная армия совершила ужасающую резню в центральной части Газы, где истребители разбомбили четыре гражданских дома, в результате чего 40 человек погибли и более 100 получили ранения", - утверждается в заявлении.Правительство Газы призвало международное сообщество немедленно остановить войну, которую израильская армия "ведет против мирных жителей, детей и женщин".
https://ria.ru/20240222/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль атаковал центральную часть Газы, погибли 40 человек
Израиль атаковал центральную часть Газы, погибли 40 человек, более ста ранены