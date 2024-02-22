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Страны G7 отказались признавать выборы в новых регионах России, пишут СМИ

Страны G7 отказались признавать выборы в новых регионах России, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024

Страны G7 отказались признавать выборы в новых регионах России, пишут СМИ

Страны G7 намерены пообещать никогда не призвать результаты выборов, проведенные сейчас или в будущем на новых территориях России, передает агентство Блумберг... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:58

2024-02-22T14:58

2024-02-22T14:58

россия

украина

луганская народная республика

владимир зеленский

g7

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Страны G7 намерены пообещать никогда не призвать результаты выборов, проведенные сейчас или в будущем на новых территориях России, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновик заявления, которые лидеры страны объединения должны обнародовать на этой неделе. Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. "Страны G7 призовут Россию "полностью... вывести свои войска" с территории Украины и обяжутся никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или будет проводить в будущем на оккупированных территориях", - говорится в сообщении агентства. В документе, который попал в распоряжение агентства, также отмечается, что страны G7 заверят Киев, что их поддержка не угаснет, пообещают увеличить свою военную помощь, а также возможности по производству и доставке оружия. Помимо этого, лидеры стран объединения подтвердят, что активы ЦБ РФ будут оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не согласится возместить нанесенный Украине ущерб. Они также подтвердят приверженность союзников так называемому "мирному плану" Владимира Зеленского. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

россия

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, луганская народная республика, владимир зеленский, g7, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)