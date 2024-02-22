https://ria.ru/20240222/furgal-1928877331.html

Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* признали экстремистским и запретили в России

Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* признали экстремистским и запретили в России - РИА Новости, 22.02.2024

Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* признали экстремистским и запретили в России

Общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* в четверг признано экстремистским и запрещено в России, иск с требованием в Хабаровский краевой суд направила... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T06:35

2024-02-22T06:35

2024-02-22T11:16

россия

хабаровский край

сергей фургал

общество

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ХАБАРОВСК, 22 фев — РИА Новости. Общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* в четверг признано экстремистским и запрещено в России, иск с требованием в Хабаровский краевой суд направила прокуратура региона, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.Ранее Министерство юстиции разместило извещение о том, что рассмотрение административного дела № 3а-49/2024 по административному исковому заявлению прокурора Хабаровского края о признании межрегионального общественного движения "Я/МЫ Сергей Фургал"* экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ назначено в закрытом судебном заседании Хабаровского краевого суда на 10:00 часов (3:00 мск) 22 февраля."Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* сегодня признано экстремистским и запрещено в РФ", — сообщила агентству представитель прокуратуры региона.Она отметила, что заседание длилось более трех часов.Вскоре после задержания летом 2021 года хабаровского губернатора Сергея Фургала в краевом центре стали регулярно проходить протестные митинги, в том числе в рамках акции "Я/Мы Сергей Фургал"* — по аналогии с акцией в поддержку незаконно задержанного за наркотики в Москве журналиста Ивана Голунова.Год назад Люберецкий суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Сейчас в столичном суде слушается второе дело экс-губернатора — о хищении активов "МСП Банка".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240208/furgal-1926201493.html

https://ria.ru/20231227/arest-1918587369.html

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хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, хабаровский край, сергей фургал, общество