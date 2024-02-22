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Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* признали экстремистским и запретили в России - РИА Новости, 22.02.2024
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06:35 22.02.2024 (обновлено: 11:16 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/furgal-1928877331.html
Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* признали экстремистским и запретили в России
Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* признали экстремистским и запретили в России - РИА Новости, 22.02.2024
Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* признали экстремистским и запретили в России
Общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* в четверг признано экстремистским и запрещено в России, иск с требованием в Хабаровский краевой суд направила... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T06:35
2024-02-22T11:16
россия
хабаровский край
сергей фургал
общество
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ХАБАРОВСК, 22 фев — РИА Новости. Общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* в четверг признано экстремистским и запрещено в России, иск с требованием в Хабаровский краевой суд направила прокуратура региона, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.Ранее Министерство юстиции разместило извещение о том, что рассмотрение административного дела № 3а-49/2024 по административному исковому заявлению прокурора Хабаровского края о признании межрегионального общественного движения "Я/МЫ Сергей Фургал"* экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ назначено в закрытом судебном заседании Хабаровского краевого суда на 10:00 часов (3:00 мск) 22 февраля.&quot;Движение &quot;Я/МЫ Сергей Фургал&quot;* сегодня признано экстремистским и запрещено в РФ&quot;, — сообщила агентству представитель прокуратуры региона.Она отметила, что заседание длилось более трех часов.Вскоре после задержания летом 2021 года хабаровского губернатора Сергея Фургала в краевом центре стали регулярно проходить протестные митинги, в том числе в рамках акции "Я/Мы Сергей Фургал"* — по аналогии с акцией в поддержку незаконно задержанного за наркотики в Москве журналиста Ивана Голунова.Год назад Люберецкий суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Сейчас в столичном суде слушается второе дело экс-губернатора — о хищении активов "МСП Банка".* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240208/furgal-1926201493.html
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россия, хабаровский край, сергей фургал, общество
Россия, Хабаровский край, Сергей Фургал, Общество
Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* признали экстремистским и запретили в России

Общественное движение "Я/Мы Сергей Фургал" признали экстремистским и запретили

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 22 фев — РИА Новости. Общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* в четверг признано экстремистским и запрещено в России, иск с требованием в Хабаровский краевой суд направила прокуратура региона, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Ранее Министерство юстиции разместило извещение о том, что рассмотрение административного дела № 3а-49/2024 по административному исковому заявлению прокурора Хабаровского края о признании межрегионального общественного движения "Я/МЫ Сергей Фургал"* экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ назначено в закрытом судебном заседании Хабаровского краевого суда на 10:00 часов (3:00 мск) 22 февраля.
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8 февраля, 15:58
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"Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* сегодня признано экстремистским и запрещено в РФ", — сообщила агентству представитель прокуратуры региона.

Она отметила, что заседание длилось более трех часов.
Вскоре после задержания летом 2021 года хабаровского губернатора Сергея Фургала в краевом центре стали регулярно проходить протестные митинги, в том числе в рамках акции "Я/Мы Сергей Фургал"* — по аналогии с акцией в поддержку незаконно задержанного за наркотики в Москве журналиста Ивана Голунова.
Год назад Люберецкий суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Сейчас в столичном суде слушается второе дело экс-губернатора — о хищении активов "МСП Банка".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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