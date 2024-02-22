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Во Франции захотели оспорить соглашение о безопасности с Украиной - РИА Новости, 22.02.2024
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01:17 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/frantsiya-1928865415.html
Во Франции захотели оспорить соглашение о безопасности с Украиной
Во Франции захотели оспорить соглашение о безопасности с Украиной - РИА Новости, 22.02.2024
Во Франции захотели оспорить соглашение о безопасности с Украиной
Лидер французского политического движения правого толка "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян поддержал стремление сенатора Алена Упера обратиться в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T01:17
2024-02-22T01:17
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидер французского политического движения правого толка "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян поддержал стремление сенатора Алена Упера обратиться в Государственный совет Франции, являющийся высшей судебной инстанцией по административным делам, по вопросу соглашения о безопасности с Украиной. Упер ранее заявил в соцсети X, что принял решение обратиться в Госсовет по поводу подписанного недавно Парижем и Киевом соглашения о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Сенатор указал на то, что, согласно французской конституции, подобные соглашения, касающиеся финансов государства, вступают в силу только после ратификации. В связи с этим он требует утверждения этого соглашения национальным парламентом. "Никакого голосования в парламенте после подписания соглашения... (Президент Франции Эммануэль) Макрон попирает нашу конституцию! Вместе с сенатором Аленом Упером мы передаем этот вопрос в Государственный совет", - написал Дюпон-Эньян на своей странице в X. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее уточнял, что соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Он сообщил, что соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. По словам Макрона, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928742152.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, николя дюпон-эньян, нато, киев
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Николя Дюпон-Эньян, НАТО, Киев
Во Франции захотели оспорить соглашение о безопасности с Украиной

Французские политики захотели оспорить соглашение о безопасности с Украиной

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидер французского политического движения правого толка "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян поддержал стремление сенатора Алена Упера обратиться в Государственный совет Франции, являющийся высшей судебной инстанцией по административным делам, по вопросу соглашения о безопасности с Украиной.
Упер ранее заявил в соцсети X, что принял решение обратиться в Госсовет по поводу подписанного недавно Парижем и Киевом соглашения о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Сенатор указал на то, что, согласно французской конституции, подобные соглашения, касающиеся финансов государства, вступают в силу только после ратификации. В связи с этим он требует утверждения этого соглашения национальным парламентом.
«
"Никакого голосования в парламенте после подписания соглашения... (Президент Франции Эммануэль) Макрон попирает нашу конституцию! Вместе с сенатором Аленом Упером мы передаем этот вопрос в Государственный совет", - написал Дюпон-Эньян на своей странице в X.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее уточнял, что соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Он сообщил, что соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году. По словам Макрона, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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Вчера, 14:57
 
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