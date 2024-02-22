https://ria.ru/20240222/flagi-1929007630.html

Петр Бирюков: более 2000 флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества

Петр Бирюков: более 2000 флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2024

Петр Бирюков: более 2000 флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу ко Дню защитника Отечества флагами, тематическими плакатами и фотозонами, сообщил журналистам в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:07

2024-02-22T16:07

2024-02-22T16:07

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общество

городское хозяйство москвы

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кутузовский проспект

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу ко Дню защитника Отечества флагами, тематическими плакатами и фотозонами, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В общей сложности на мостах в центральной части и Минских путепроводах установили более 2 тысяч флагов, на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили праздничные плакаты. Подготовлены видеооткрытки, которые 23 и 24 февраля будут транслироваться на цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что плакатами и флагштоками с триколором украсили пространства возле мэрии Москвы, Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. На фасаде нижней палаты парламента дополнительно разместили декоративное панно. "На Фрунзенской набережной - напротив министерства обороны РФ - установлена праздничная декоративная конструкция в виде звезды, флаговые конструкции и тематическая фотозона появились на Манежной площади у памятника Георгию Жукову, на Суворовской площади у памятника Суворову, на Кутузовском проспекте и Поклонной горе. Кроме того, на Поклонной горе, ВДНХ и Северном речном вокзале поставили информационные стенды с фотографиями и историями подвигов защитников Родины", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в честь Дня защитника Отечества световые арки в Новопушкинском сквере, в Камергерском и Газетном переулках, на Тверской площади и световой тоннель на Тверском бульваре окрасятся в цвета российского флага.

https://ria.ru/20240221/sluzhby-1928736270.html

москва

россия

кутузовский проспект

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, кутузовский проспект, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, 23 февраля, день защитника отечества