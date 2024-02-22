Петр Бирюков: более 2000 флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества
© АГН "Москва" / Мобильный репортерУкрашенный триколорами Крымский мост в центре Москвы ко Дню Защитника Отечества
Украшенный триколорами Крымский мост в центре Москвы ко Дню Защитника Отечества
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу ко Дню защитника Отечества флагами, тематическими плакатами и фотозонами, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В общей сложности на мостах в центральной части и Минских путепроводах установили более 2 тысяч флагов, на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили праздничные плакаты. Подготовлены видеооткрытки, которые 23 и 24 февраля будут транслироваться на цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что плакатами и флагштоками с триколором украсили пространства возле мэрии Москвы, Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. На фасаде нижней палаты парламента дополнительно разместили декоративное панно.
"На Фрунзенской набережной - напротив министерства обороны РФ - установлена праздничная декоративная конструкция в виде звезды, флаговые конструкции и тематическая фотозона появились на Манежной площади у памятника Георгию Жукову, на Суворовской площади у памятника Суворову, на Кутузовском проспекте и Поклонной горе. Кроме того, на Поклонной горе, ВДНХ и Северном речном вокзале поставили информационные стенды с фотографиями и историями подвигов защитников Родины", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в честь Дня защитника Отечества световые арки в Новопушкинском сквере, в Камергерском и Газетном переулках, на Тверской площади и световой тоннель на Тверском бульваре окрасятся в цвета российского флага.