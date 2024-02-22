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Петр Бирюков: более 2000 флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:07 22.02.2024
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Петр Бирюков: более 2000 флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества
Петр Бирюков: более 2000 флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2024
Петр Бирюков: более 2000 флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества
Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу ко Дню защитника Отечества флагами, тематическими плакатами и фотозонами, сообщил журналистам в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:07
2024-02-22T16:07
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петр бирюков
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу ко Дню защитника Отечества флагами, тематическими плакатами и фотозонами, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В общей сложности на мостах в центральной части и Минских путепроводах установили более 2 тысяч флагов, на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили праздничные плакаты. Подготовлены видеооткрытки, которые 23 и 24 февраля будут транслироваться на цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что плакатами и флагштоками с триколором украсили пространства возле мэрии Москвы, Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. На фасаде нижней палаты парламента дополнительно разместили декоративное панно. "На Фрунзенской набережной - напротив министерства обороны РФ - установлена праздничная декоративная конструкция в виде звезды, флаговые конструкции и тематическая фотозона появились на Манежной площади у памятника Георгию Жукову, на Суворовской площади у памятника Суворову, на Кутузовском проспекте и Поклонной горе. Кроме того, на Поклонной горе, ВДНХ и Северном речном вокзале поставили информационные стенды с фотографиями и историями подвигов защитников Родины", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в честь Дня защитника Отечества световые арки в Новопушкинском сквере, в Камергерском и Газетном переулках, на Тверской площади и световой тоннель на Тверском бульваре окрасятся в цвета российского флага.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, кутузовский проспект, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, 23 февраля, день защитника отечества
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Кутузовский проспект, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы, 23 февраля, День защитника Отечества

Петр Бирюков: более 2000 флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества

© АГН "Москва" / Мобильный репортерУкрашенный триколорами Крымский мост в центре Москвы ко Дню Защитника Отечества
Украшенный триколорами Крымский мост в центре Москвы ко Дню Защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Украшенный триколорами Крымский мост в центре Москвы ко Дню Защитника Отечества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу ко Дню защитника Отечества флагами, тематическими плакатами и фотозонами, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В общей сложности на мостах в центральной части и Минских путепроводах установили более 2 тысяч флагов, на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили праздничные плакаты. Подготовлены видеооткрытки, которые 23 и 24 февраля будут транслироваться на цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что плакатами и флагштоками с триколором украсили пространства возле мэрии Москвы, Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. На фасаде нижней палаты парламента дополнительно разместили декоративное панно.
"На Фрунзенской набережной - напротив министерства обороны РФ - установлена праздничная декоративная конструкция в виде звезды, флаговые конструкции и тематическая фотозона появились на Манежной площади у памятника Георгию Жукову, на Суворовской площади у памятника Суворову, на Кутузовском проспекте и Поклонной горе. Кроме того, на Поклонной горе, ВДНХ и Северном речном вокзале поставили информационные стенды с фотографиями и историями подвигов защитников Родины", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в честь Дня защитника Отечества световые арки в Новопушкинском сквере, в Камергерском и Газетном переулках, на Тверской площади и световой тоннель на Тверском бульваре окрасятся в цвета российского флага.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваРоссияКутузовский проспектПетр БирюковКомплекс городского хозяйства Москвы23 февраляДень защитника Отечества
 
 
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