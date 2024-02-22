https://ria.ru/20240222/fermery-1929075125.html

МВФ предупредил о возможном подорожании продуктов из-за протестов фермеров

МВФ предупредил о возможном подорожании продуктов из-за протестов фермеров - РИА Новости, 22.02.2024

МВФ предупредил о возможном подорожании продуктов из-за протестов фермеров

Протесты фермеров в странах Европы могут оказать значительное влияние на уровень цен на продукты, хотя влияние на экономику региона пока оценивается как... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T20:54

2024-02-22T20:54

2024-02-22T20:54

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европа

украина

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Протесты фермеров в странах Европы могут оказать значительное влияние на уровень цен на продукты, хотя влияние на экономику региона пока оценивается как незначительное, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Прямо сейчас мы ожидаем, что влияние на производство, на экономику будет небольшим, поскольку сельскохозяйственный сектор в большинстве европейских стран относительно мал", - сообщила она журналистам на брифинге. Представитель МВФ при этом подчеркнула, что влияние протестов на цены на продукты питания может оказаться более значительным в том случае, если действия фермеров окажутся продолжительными. Аграрии из стран Центральной Европы запланировали провести в четверг в районах пограничных переходов акции протеста против "зеленого соглашения" ЕС (Green Deal), а также против излишней бюрократизации в отрасли, несправедливых, на их взгляд, субсидий в ЕС, а также дешевого неограниченного импорта продуктов питания из стран вне ЕС, в частности с Украины. По данным Аграрной палаты Чехии, в протестах в четверг намерены принять участие фермеры из Словакии, Польши, Венгрии и самой Чехии, а также из Болгарии, Румынии, Словении, Хорватии, Литвы и Латвии. Также в последние недели значительно усилились протесты фермеров во Франции. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Испанские фермеры регулярно подряд блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификации европейской сельскохозяйственной политики.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928998563.html

https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чехия, европа, украина, мвф, евросоюз