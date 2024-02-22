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МВФ предупредил о возможном подорожании продуктов из-за протестов фермеров - РИА Новости, 22.02.2024
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20:54 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/fermery-1929075125.html
МВФ предупредил о возможном подорожании продуктов из-за протестов фермеров
МВФ предупредил о возможном подорожании продуктов из-за протестов фермеров - РИА Новости, 22.02.2024
МВФ предупредил о возможном подорожании продуктов из-за протестов фермеров
Протесты фермеров в странах Европы могут оказать значительное влияние на уровень цен на продукты, хотя влияние на экономику региона пока оценивается как... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T20:54
2024-02-22T20:54
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Протесты фермеров в странах Европы могут оказать значительное влияние на уровень цен на продукты, хотя влияние на экономику региона пока оценивается как незначительное, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Прямо сейчас мы ожидаем, что влияние на производство, на экономику будет небольшим, поскольку сельскохозяйственный сектор в большинстве европейских стран относительно мал", - сообщила она журналистам на брифинге. Представитель МВФ при этом подчеркнула, что влияние протестов на цены на продукты питания может оказаться более значительным в том случае, если действия фермеров окажутся продолжительными. Аграрии из стран Центральной Европы запланировали провести в четверг в районах пограничных переходов акции протеста против "зеленого соглашения" ЕС (Green Deal), а также против излишней бюрократизации в отрасли, несправедливых, на их взгляд, субсидий в ЕС, а также дешевого неограниченного импорта продуктов питания из стран вне ЕС, в частности с Украины. По данным Аграрной палаты Чехии, в протестах в четверг намерены принять участие фермеры из Словакии, Польши, Венгрии и самой Чехии, а также из Болгарии, Румынии, Словении, Хорватии, Литвы и Латвии. Также в последние недели значительно усилились протесты фермеров во Франции. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Испанские фермеры регулярно подряд блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификации европейской сельскохозяйственной политики.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928998563.html
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чехия, европа, украина, мвф, евросоюз
Чехия, Европа, Украина, МВФ, Евросоюз
МВФ предупредил о возможном подорожании продуктов из-за протестов фермеров

МВФ: протесты фермеров в Европе могут значительно повлиять на цены продуктов

© AP Photo / Ondrej DemlАкция протеста фермеров в центре Праги
Акция протеста фермеров в центре Праги - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Ondrej Deml
Акция протеста фермеров в центре Праги. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Протесты фермеров в странах Европы могут оказать значительное влияние на уровень цен на продукты, хотя влияние на экономику региона пока оценивается как незначительное, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Прямо сейчас мы ожидаем, что влияние на производство, на экономику будет небольшим, поскольку сельскохозяйственный сектор в большинстве европейских стран относительно мал", - сообщила она журналистам на брифинге.
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Вчера, 15:06
Представитель МВФ при этом подчеркнула, что влияние протестов на цены на продукты питания может оказаться более значительным в том случае, если действия фермеров окажутся продолжительными.
Аграрии из стран Центральной Европы запланировали провести в четверг в районах пограничных переходов акции протеста против "зеленого соглашения" ЕС (Green Deal), а также против излишней бюрократизации в отрасли, несправедливых, на их взгляд, субсидий в ЕС, а также дешевого неограниченного импорта продуктов питания из стран вне ЕС, в частности с Украины.
По данным Аграрной палаты Чехии, в протестах в четверг намерены принять участие фермеры из Словакии, Польши, Венгрии и самой Чехии, а также из Болгарии, Румынии, Словении, Хорватии, Литвы и Латвии.
Также в последние недели значительно усилились протесты фермеров во Франции. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Испанские фермеры регулярно подряд блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификации европейской сельскохозяйственной политики.
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Протестующие французские фермеры вылили навоз в городах
21 февраля, 21:55
 
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