https://ria.ru/20240222/fermery-1928956296.html

Молдавские фермеры вновь заблокировали дорогу к КПП в Леушенах

Молдавские фермеры вновь заблокировали дорогу к КПП в Леушенах - РИА Новости, 22.02.2024

Молдавские фермеры вновь заблокировали дорогу к КПП в Леушенах

Молдавские аграрии продолжают акцию протеста, вновь заблокировав участок дороги у КПП в Леушенах на границе с Румынией, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:55

2024-02-22T12:55

2024-02-22T12:55

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КИШИНЕВ, 22 фев - РИА Новости. Молдавские аграрии продолжают акцию протеста, вновь заблокировав участок дороги у КПП в Леушенах на границе с Румынией, сообщил РИА Новости один из организаторов акции Сергей Стефанко. Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 16 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Молдавский премьер Дорин Речан на встрече с фермерами 20 февраля заявил, что каждый производитель зерновых с 1 марта сможет получить срочный кредит до 28 тысяч долларов под гарантию государства на 90%. В среду должна была продолжиться дискуссия аграриев с главой минсельхоза, однако она не состоялась. "Мы вновь вышли на протест у КПП "Леушены". Это ответ на бездействие властей, на их неспособность к диалогу, чтобы решить проблемы", - заявил Стефанко. По его словам, акции протеста проходят и в Кагульском районе на юге Молдавии. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.

https://ria.ru/20240216/fermery-1927892916.html

https://ria.ru/20240214/fermery-1927344012.html

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в мире, румыния, молдавия, украина, дорин речан