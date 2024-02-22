Рейтинг@Mail.ru
ЕС может освободиться от необходимости быть базой США, заявил Парамонов - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/evropa-1928993803.html
ЕС может освободиться от необходимости быть базой США, заявил Парамонов
ЕС может освободиться от необходимости быть базой США, заявил Парамонов - РИА Новости, 22.02.2024
ЕС может освободиться от необходимости быть базой США, заявил Парамонов
Провал планов коллективного Запада на Украине мог бы стать самой настоящей победой для Европы, которая смогла бы освободиться от необходимости быть базой США,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:45
2024-02-22T14:45
в мире
сша
европа
россия
алексей парамонов
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899363236_0:172:2048:1324_1920x0_80_0_0_fb6ebfd47df5effd8dceaf841abb424a.jpg
РИМ, 22 фев – РИА Новости. Провал планов коллективного Запада на Украине мог бы стать самой настоящей победой для Европы, которая смогла бы освободиться от необходимости быть базой США, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в своей статье, опубликованной в газете la Repubblica. "Мы видим, как под разговоры о "стратегической автономии" Евросоюза становится все меньше и меньше Европы как таковой. Она как бы растворяется во все более милитаризируемых однородных шеренгах коллективного Запада, формируемых преимущественно США и Великобританией через жесткую систему трансатлантических отношений, которая уже давно является главным военно-политическим инструментом англосаксонской гегемонии", - заявил он. По его словам, бывшие европейские партнеры России оказались втянуты в конфликт, противоречащий их интересам и ведущий их к саморазрушению. Однако в ответ на объединительную повестку, которую вот уже столько лет предлагает Москва на Евразийском пространстве, формирующие политику Запада круги продолжают попытки "воскресить деструктивные конструкты прошлого, разделить мир на "своих" и "чужих", создать очаги напряженности и конфликтов среди неопределившихся, стимулируя неопределенность, хаос, нищету и массовую миграцию". "…Как бы провокационно и парадоксально это ни звучало, но провал планов коллективного Запада на Украине мог бы стать самой настоящей победой для Европы, которая смогла бы, наконец, задышать "обоими легкими", освободившись от необходимости быть территориальной базой США в Евразии, противостоять России "любой ценой", что с каждым годом обходится все дороже", - написал дипломат. В таких обстоятельствах, отметил Парамонов, Европейский союз и его государства-члены, впрочем, как и сами США, получили бы шанс на свободную самореализацию в формирующемся многополярном мире и смогли бы "без оглядки на кого-либо суверенно и полноценно воспользоваться своими бесспорными цивилизационными, технологическими и культурными преимуществами".
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928888846.html
https://ria.ru/20240220/sholts-1928533719.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899363236_45:170:2004:1639_1920x0_80_0_0_12c8ea359834f5b8bf2403b244afd8e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, россия, алексей парамонов, евросоюз
В мире, США, Европа, Россия, Алексей Парамонов, Евросоюз
ЕС может освободиться от необходимости быть базой США, заявил Парамонов

Посол России в Риме: провал Запада на Украине стал бы победой для Европы

© Фото : Посольство РФ в Италии и Сан-МариноПосол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов
Посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : Посольство РФ в Италии и Сан-Марино
Посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 22 фев – РИА Новости. Провал планов коллективного Запада на Украине мог бы стать самой настоящей победой для Европы, которая смогла бы освободиться от необходимости быть базой США, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в своей статье, опубликованной в газете la Repubblica.
"Мы видим, как под разговоры о "стратегической автономии" Евросоюза становится все меньше и меньше Европы как таковой. Она как бы растворяется во все более милитаризируемых однородных шеренгах коллективного Запада, формируемых преимущественно США и Великобританией через жесткую систему трансатлантических отношений, которая уже давно является главным военно-политическим инструментом англосаксонской гегемонии", - заявил он.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву все вооружение
Вчера, 09:16
По его словам, бывшие европейские партнеры России оказались втянуты в конфликт, противоречащий их интересам и ведущий их к саморазрушению. Однако в ответ на объединительную повестку, которую вот уже столько лет предлагает Москва на Евразийском пространстве, формирующие политику Запада круги продолжают попытки "воскресить деструктивные конструкты прошлого, разделить мир на "своих" и "чужих", создать очаги напряженности и конфликтов среди неопределившихся, стимулируя неопределенность, хаос, нищету и массовую миграцию".
«
"…Как бы провокационно и парадоксально это ни звучало, но провал планов коллективного Запада на Украине мог бы стать самой настоящей победой для Европы, которая смогла бы, наконец, задышать "обоими легкими", освободившись от необходимости быть территориальной базой США в Евразии, противостоять России "любой ценой", что с каждым годом обходится все дороже", - написал дипломат.
В таких обстоятельствах, отметил Парамонов, Европейский союз и его государства-члены, впрочем, как и сами США, получили бы шанс на свободную самореализацию в формирующемся многополярном мире и смогли бы "без оглядки на кого-либо суверенно и полноценно воспользоваться своими бесспорными цивилизационными, технологическими и культурными преимуществами".
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Шольц признал, что конфликт на Украине сильно ударил по Германии
20 февраля, 17:36
 
В миреСШАЕвропаРоссияАлексей ПарамоновЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала