ЕС может освободиться от необходимости быть базой США, заявил Парамонов
Посол России в Риме: провал Запада на Украине стал бы победой для Европы
© Фото : Посольство РФ в Италии и Сан-МариноПосол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов
Посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов. Архивное фото
РИМ, 22 фев – РИА Новости. Провал планов коллективного Запада на Украине мог бы стать самой настоящей победой для Европы, которая смогла бы освободиться от необходимости быть базой США, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в своей статье, опубликованной в газете la Repubblica.
"Мы видим, как под разговоры о "стратегической автономии" Евросоюза становится все меньше и меньше Европы как таковой. Она как бы растворяется во все более милитаризируемых однородных шеренгах коллективного Запада, формируемых преимущественно США и Великобританией через жесткую систему трансатлантических отношений, которая уже давно является главным военно-политическим инструментом англосаксонской гегемонии", - заявил он.
По его словам, бывшие европейские партнеры России оказались втянуты в конфликт, противоречащий их интересам и ведущий их к саморазрушению. Однако в ответ на объединительную повестку, которую вот уже столько лет предлагает Москва на Евразийском пространстве, формирующие политику Запада круги продолжают попытки "воскресить деструктивные конструкты прошлого, разделить мир на "своих" и "чужих", создать очаги напряженности и конфликтов среди неопределившихся, стимулируя неопределенность, хаос, нищету и массовую миграцию".
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"…Как бы провокационно и парадоксально это ни звучало, но провал планов коллективного Запада на Украине мог бы стать самой настоящей победой для Европы, которая смогла бы, наконец, задышать "обоими легкими", освободившись от необходимости быть территориальной базой США в Евразии, противостоять России "любой ценой", что с каждым годом обходится все дороже", - написал дипломат.
В таких обстоятельствах, отметил Парамонов, Европейский союз и его государства-члены, впрочем, как и сами США, получили бы шанс на свободную самореализацию в формирующемся многополярном мире и смогли бы "без оглядки на кого-либо суверенно и полноценно воспользоваться своими бесспорными цивилизационными, технологическими и культурными преимуществами".