https://ria.ru/20240222/evropa-1928911284.html

В Европе появятся те, с кем легче найти общий язык, заявил Медведев

В Европе появятся те, с кем легче найти общий язык, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

В Европе появятся те, с кем легче найти общий язык, заявил Медведев

Если не завтра, то послезавтра в Европе появятся те, с кем будет легче найти общий язык, народ таких людей попросит прийти, поскольку почувствует, что нынешняя... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:47

2024-02-22T10:47

2024-02-22T10:47

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сша

франция

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франсуа миттеран

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Если не завтра, то послезавтра в Европе появятся те, с кем будет легче найти общий язык, народ таких людей попросит прийти, поскольку почувствует, что нынешняя генерация политиков не оправдывает их надежды, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "У предыдущего поколения была, что называется, внутренняя сила возражать по важным для их стран вопросам. Это не означает, что они переходили на нашу сторону или отказывались от каких-то европейских идеалов. Нет, но они могли возразить. До такой степени, что в период, когда де Голль был президентом Франции, Франция приостановила участие в военной компоненте НАТО, посчитала это правильным. Вы можете себе представить, чтобы сейчас хоть кто-нибудь об этом заикнулся? Да его порвут на части, скажут: "Да моментально на нас нападут, снова будут казаки скакать по Парижу, и наступит просто мировой коллапс!" - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. "Поэтому там не с кем разговаривать. Если такие люди появятся, с ними будет легче найти общий язык. Надеюсь, что они появятся, если не завтра, то послезавтра. Просто народ таких людей попросит прийти, поскольку почувствует, что нынешняя генерация политиков не оправдывает их надежды", - заявил Медведев. Он также вспомнил Франсуа Миттерана, отметив, что нынешний президент США Джо Байден путает его с действующим главой Франции Эммануэлем Макроном. "Опять же, сравните (Эммануэля) Макрона и многих его предшественников. Да того же (Франсуа) Миттерана, которого (Джо) Байден путает с Макроном. Франсуа Миттеран и Эммануэль Макрон – это разные президенты. Может быть, для них это будет важной информацией. Но я уже не говорю про генерала (Шарля) де Голля. Сравните ливерную колбасу (Олафа) Шольца и (Гельмута) Коля или Шмидта. Это разные политики", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928905843.html

https://ria.ru/20240220/evropa-1928481657.html

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Дарья Буймова

европа, сша, франция, дмитрий медведев, эммануэль макрон, франсуа миттеран, в мире