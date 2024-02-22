Рейтинг@Mail.ru
Эстонские добровольцы готовятся к атакам из-за мнимой угрозы от России - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 22.02.2024 (обновлено: 16:56 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/estontsy-1929014709.html
Эстонские добровольцы готовятся к атакам из-за мнимой угрозы от России
Эстонские добровольцы готовятся к атакам из-за мнимой угрозы от России - РИА Новости, 22.02.2024
Эстонские добровольцы готовятся к атакам из-за мнимой угрозы от России
Эстонские добровольцы на фоне того, как разведка страны пугает "возможностью конфликта России с НАТО", по субботам и воскресеньям наносят боевой раскрас и... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:16
2024-02-22T16:56
в мире
эстония
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846909425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1582d147c1c1eea78ec77903daaa2b7.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Эстонские добровольцы на фоне того, как разведка страны пугает "возможностью конфликта России с НАТО", по субботам и воскресеньям наносят боевой раскрас и тренируются отражать возможные атаки, сообщает британский телеканал Sky News. Гендиректор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин ранее пытался пугать "возможностью конфликта России с НАТО" в следующем десятилетии, призывая страны-союзники увеличить расходы на оборону. При этом президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. По данным телеканала, "гражданские солдаты" по субботам и воскресеньям наносят боевой окрас и упражняются с оружием, готовясь к отражению атак. Добровольцы, среди которых много мужчин и женщин средних лет, призывают граждан других стран НАТО тоже подняться с диванов и научиться воевать. Журналистов британского телеканала на выходных пригласили посмотреть на подготовку волонтеров из отряда на острове. Примерно 20 добровольцев учились нападать на противника на замерзшем участке леса, отрабатывали действия в засаде. В последнее время на Западе всё чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240222/ssha-1928868606.html
https://ria.ru/20240213/ugroza-1926987420.html
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846909425_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6abb576a2b6808286aeb2d6c1980df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, нато
В мире, Эстония, Россия, НАТО
Эстонские добровольцы готовятся к атакам из-за мнимой угрозы от России

Эстонские добровольцы по выходным готовятся к атакам из-за мнимой угрозы от РФ

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Эстонские добровольцы на фоне того, как разведка страны пугает "возможностью конфликта России с НАТО", по субботам и воскресеньям наносят боевой раскрас и тренируются отражать возможные атаки, сообщает британский телеканал Sky News.
Гендиректор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин ранее пытался пугать "возможностью конфликта России с НАТО" в следующем десятилетии, призывая страны-союзники увеличить расходы на оборону. При этом президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
СМИ: США уведомили Европу об "угрозе" от России, о которой сами мало знают
Вчера, 02:50
По данным телеканала, "гражданские солдаты" по субботам и воскресеньям наносят боевой окрас и упражняются с оружием, готовясь к отражению атак. Добровольцы, среди которых много мужчин и женщин средних лет, призывают граждан других стран НАТО тоже подняться с диванов и научиться воевать.
Журналистов британского телеканала на выходных пригласили посмотреть на подготовку волонтеров из отряда на острове. Примерно 20 добровольцев учились нападать на противника на замерзшем участке леса, отрабатывали действия в засаде.
В последнее время на Западе всё чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Угроза России. Во Франции ужаснулись из-за новой "должности" фон дер Ляйен
13 февраля, 07:02
 
В миреЭстонияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала