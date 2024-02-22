https://ria.ru/20240222/estontsy-1929014709.html

Эстонские добровольцы готовятся к атакам из-за мнимой угрозы от России

Эстонские добровольцы готовятся к атакам из-за мнимой угрозы от России - РИА Новости, 22.02.2024

Эстонские добровольцы готовятся к атакам из-за мнимой угрозы от России

Эстонские добровольцы на фоне того, как разведка страны пугает "возможностью конфликта России с НАТО", по субботам и воскресеньям наносят боевой раскрас и... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:16

2024-02-22T16:16

2024-02-22T16:56

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Эстонские добровольцы на фоне того, как разведка страны пугает "возможностью конфликта России с НАТО", по субботам и воскресеньям наносят боевой раскрас и тренируются отражать возможные атаки, сообщает британский телеканал Sky News. Гендиректор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин ранее пытался пугать "возможностью конфликта России с НАТО" в следующем десятилетии, призывая страны-союзники увеличить расходы на оборону. При этом президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. По данным телеканала, "гражданские солдаты" по субботам и воскресеньям наносят боевой окрас и упражняются с оружием, готовясь к отражению атак. Добровольцы, среди которых много мужчин и женщин средних лет, призывают граждан других стран НАТО тоже подняться с диванов и научиться воевать. Журналистов британского телеканала на выходных пригласили посмотреть на подготовку волонтеров из отряда на острове. Примерно 20 добровольцев учились нападать на противника на замерзшем участке леса, отрабатывали действия в засаде. В последнее время на Западе всё чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240222/ssha-1928868606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, россия, нато