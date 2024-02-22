Эстонские добровольцы готовятся к атакам из-за мнимой угрозы от России
Эстонские добровольцы по выходным готовятся к атакам из-за мнимой угрозы от РФ
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Эстонские добровольцы на фоне того, как разведка страны пугает "возможностью конфликта России с НАТО", по субботам и воскресеньям наносят боевой раскрас и тренируются отражать возможные атаки, сообщает британский телеканал Sky News.
Гендиректор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин ранее пытался пугать "возможностью конфликта России с НАТО" в следующем десятилетии, призывая страны-союзники увеличить расходы на оборону. При этом президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО.
По данным телеканала, "гражданские солдаты" по субботам и воскресеньям наносят боевой окрас и упражняются с оружием, готовясь к отражению атак. Добровольцы, среди которых много мужчин и женщин средних лет, призывают граждан других стран НАТО тоже подняться с диванов и научиться воевать.
Журналистов британского телеканала на выходных пригласили посмотреть на подготовку волонтеров из отряда на острове. Примерно 20 добровольцев учились нападать на противника на замерзшем участке леса, отрабатывали действия в засаде.
В последнее время на Западе всё чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.