https://ria.ru/20240222/eksport-1928876429.html

Латвия, Италия и Литва стали главными экспортерами игристого вина в Россию

Латвия, Италия и Литва стали главными экспортерами игристого вина в Россию - РИА Новости, 22.02.2024

Латвия, Италия и Литва стали главными экспортерами игристого вина в Россию

Больше всего игристого вина за весь прошлый год Россия импортировала из Латвии, Италии и Литвы на общую сумму почти 319 миллионов долларов, замкнули десятку... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T06:11

2024-02-22T06:11

2024-02-22T06:11

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Больше всего игристого вина за весь прошлый год Россия импортировала из Латвии, Италии и Литвы на общую сумму почти 319 миллионов долларов, замкнули десятку лидеров Азербайджан и Германия, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Больше всего "игристого" по итогам прошлого года России поставила Латвия - на 167 миллионов долларов против предыдущих 174 миллионов. Также в лидерах по поставкам праздничного напитка Италия, объем поставок которой составил 90 миллионов долларов после 98 годом ранее. Замыкает топ-3 Литва, которая нарастила экспорт в РФ за год до 62 с почти 50 миллионов долларов. Кроме того, в десятку вошли еще несколько стран ближнего зарубежья и Европы. На четвертом месте оказалась Польша, продавшая России игристого вина на 16 миллионов долларов после 11 миллионов годом ранее. Пятое досталось Франции, чей экспорт в Россию упал до 3,5 с 8,6 миллиона долларов. Следом идут Испания, чей экспорт заметно снизился - до 3,4 с 5,6 миллиона долларов, Грузия, нарастившая экспорт до 2,4 с 1,4 миллиона долларов, а также Армения - 2,1 миллиона долларов (0,6 миллиона долларов в 2022 году), Азербайджан - 0,9 миллиона (открытые данные за 2022 год не публиковались) и Германия - 0,7 миллиона (0,6 миллиона в 2022 году). Среди всех этих стран, по которым есть открытые данные за 2022-2023 года, больше всего в 2023 году экспорт в РФ нарастили Армения (+241%), Грузия (+77%) и Польша (+44%), а сократили Франция (-59%), Испания (-40%) и Италия (-9%). В результате Россия в целом импортировала в прошлом году игристого вина на 348 миллионов долларов, что на 0,9% меньше показателя за предыдущий год. Согласно данным стран, предоставляющих разбивку по типам экспортируемого вина, больше всего в прошлом году в Россию было продано просекко (109 миллионов долларов), асти (69 миллионов долларов) и шампанского (51 миллион долларов).

https://ria.ru/20240221/vino-1928626879.html

https://ria.ru/20240219/viski-1928145689.html

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экономика, россия, италия, латвия