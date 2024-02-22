https://ria.ru/20240222/donetsk-1928983351.html

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF - РИА Новости, 22.02.2024

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF

Украинские войска при обстреле в среду Калининского района Донецка применили ракету JROF HEF с более чем 9 тысячами поражающих элементов, сообщили в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:17

2024-02-22T14:17

2024-02-22T14:33

специальная военная операция на украине

донецк

калининский район

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска при обстреле в среду Калининского района Донецка применили ракету JROF HEF с более чем 9 тысячами поражающих элементов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 мм с позиций, расположенных в районе населенного пункта Новоселовка Первая, ракетой JROF HEF (поражающие элементы в виде 9100 шариков - шрапнель), увеличенной до 40,2 км дальности, произведенные в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО", - говорится в Telegram-канале представительства. В представительстве напомнили, что в результате обстрела Калининского района ранения получили две сотрудницы медицинского учреждения, а также поврежден корпус Республиканской клинической больницы. Ранее СЦКК уже сообщал об обстрелах Донецка такими ракетами в ноябре, декабре (дважды) и январе. Калининский - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.

https://ria.ru/20240222/pobeda-1928969518.html

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донецк, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, нато