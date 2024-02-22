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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF - РИА Новости, 22.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 22.02.2024 (обновлено: 14:33 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/donetsk-1928983351.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF - РИА Новости, 22.02.2024
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF
Украинские войска при обстреле в среду Калининского района Донецка применили ракету JROF HEF с более чем 9 тысячами поражающих элементов, сообщили в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:17
2024-02-22T14:33
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска при обстреле в среду Калининского района Донецка применили ракету JROF HEF с более чем 9 тысячами поражающих элементов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 мм с позиций, расположенных в районе населенного пункта Новоселовка Первая, ракетой JROF HEF (поражающие элементы в виде 9100 шариков - шрапнель), увеличенной до 40,2 км дальности, произведенные в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО", - говорится в Telegram-канале представительства. В представительстве напомнили, что в результате обстрела Калининского района ранения получили две сотрудницы медицинского учреждения, а также поврежден корпус Республиканской клинической больницы. Ранее СЦКК уже сообщал об обстрелах Донецка такими ракетами в ноябре, декабре (дважды) и январе. Калининский - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
https://ria.ru/20240222/pobeda-1928969518.html
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донецк
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донецк, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF

СЦКК: ВСУ при обстреле Донецка применили ракету с 9 тыс поражающих элементов

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramФрагменты ракеты JROF HEF в Калининском районе Донецка. 22 февраля 2024
Фрагменты ракеты JROF HEF в Калининском районе Донецка. 22 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Фрагменты ракеты JROF HEF в Калининском районе Донецка. 22 февраля 2024
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска при обстреле в среду Калининского района Донецка применили ракету JROF HEF с более чем 9 тысячами поражающих элементов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 мм с позиций, расположенных в районе населенного пункта Новоселовка Первая, ракетой JROF HEF (поражающие элементы в виде 9100 шариков - шрапнель), увеличенной до 40,2 км дальности, произведенные в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО", - говорится в Telegram-канале представительства.
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В представительстве напомнили, что в результате обстрела Калининского района ранения получили две сотрудницы медицинского учреждения, а также поврежден корпус Республиканской клинической больницы.
Ранее СЦКК уже сообщал об обстрелах Донецка такими ракетами в ноябре, декабре (дважды) и январе.
Калининский - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКалининский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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