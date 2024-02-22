https://ria.ru/20240222/dollar-1928902978.html

Доллар нужно вытеснять постепенно, заявил Медведев

Доллар нужно вытеснять постепенно, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Доллар нужно вытеснять постепенно, заявил Медведев

Если американский доллар рухнет, то последствия будут для всех, его нужно вытеснять с первых позиций постепенно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:17

2024-02-22T10:17

2024-02-22T10:17

экономика

россия

сша

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_da2fcd452b40d24bb94fa307bfc50c20.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Если американский доллар рухнет, то последствия будут для всех, его нужно вытеснять с первых позиций постепенно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В интервью российским СМИ, включая РИА Новости, Медведев заявил, что России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, а не гражданская война, поскольку Америка является важнейшим мировым игроком. "Америка, к сожалению для мировой экономики, является ведущим эмитентом резервной валюты. И если эта валюта грохнется, то, на самом деле, последствия будут для всех. В этом нужно отдавать себе отчет. Надо постепенно вытеснять доллар с первых позиций, должна быть совокупность резервных валют – то, о чем мы говорим уже десятилетия. Но если одномоментно выдернуть доллар, благополучия экономического в мире не настанет. В мире должен быть баланс между резервными валютами, нужно развивать цифровые валюты – за этим будущее, но нужно понимать те риски, которые существуют", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240217/dram-1927903210.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сша, дмитрий медведев