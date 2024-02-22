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Доллар нужно вытеснять постепенно, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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10:17 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/dollar-1928902978.html
Доллар нужно вытеснять постепенно, заявил Медведев
Доллар нужно вытеснять постепенно, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Доллар нужно вытеснять постепенно, заявил Медведев
Если американский доллар рухнет, то последствия будут для всех, его нужно вытеснять с первых позиций постепенно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:17
2024-02-22T10:17
экономика
россия
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Если американский доллар рухнет, то последствия будут для всех, его нужно вытеснять с первых позиций постепенно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В интервью российским СМИ, включая РИА Новости, Медведев заявил, что России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, а не гражданская война, поскольку Америка является важнейшим мировым игроком. "Америка, к сожалению для мировой экономики, является ведущим эмитентом резервной валюты. И если эта валюта грохнется, то, на самом деле, последствия будут для всех. В этом нужно отдавать себе отчет. Надо постепенно вытеснять доллар с первых позиций, должна быть совокупность резервных валют – то, о чем мы говорим уже десятилетия. Но если одномоментно выдернуть доллар, благополучия экономического в мире не настанет. В мире должен быть баланс между резервными валютами, нужно развивать цифровые валюты – за этим будущее, но нужно понимать те риски, которые существуют", - сказал Медведев.
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экономика, россия, сша, дмитрий медведев
Экономика, Россия, США, Дмитрий Медведев
Доллар нужно вытеснять постепенно, заявил Медведев

Медведев: если доллар рухнет, последствия будут для всех

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Если американский доллар рухнет, то последствия будут для всех, его нужно вытеснять с первых позиций постепенно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В интервью российским СМИ, включая РИА Новости, Медведев заявил, что России важнее, чтобы в США была спокойная ситуация, а не гражданская война, поскольку Америка является важнейшим мировым игроком.
"Америка, к сожалению для мировой экономики, является ведущим эмитентом резервной валюты. И если эта валюта грохнется, то, на самом деле, последствия будут для всех. В этом нужно отдавать себе отчет. Надо постепенно вытеснять доллар с первых позиций, должна быть совокупность резервных валют – то, о чем мы говорим уже десятилетия. Но если одномоментно выдернуть доллар, благополучия экономического в мире не настанет. В мире должен быть баланс между резервными валютами, нужно развивать цифровые валюты – за этим будущее, но нужно понимать те риски, которые существуют", - сказал Медведев.
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Экономист объяснил, почему одна из слабых валют не рухнула к доллару
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ЭкономикаРоссияСШАДмитрий Медведев
 
 
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