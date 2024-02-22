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Путин порадовался, что деньги в Чувашии не исчезают в черную дыру - РИА Новости, 22.02.2024
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21:04 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/chuvashiya-1929077051.html
Путин порадовался, что деньги в Чувашии не исчезают в черную дыру
Путин порадовался, что деньги в Чувашии не исчезают в черную дыру - РИА Новости, 22.02.2024
Путин порадовался, что деньги в Чувашии не исчезают в черную дыру
Президент России Владимир Путин порадовался, что деньги, выделенные на такие проекты, как культурный центр, не исчезают "в черную дыру", а идут на реализацию... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T21:04
2024-02-22T21:04
россия
чувашская республика (чувашия)
владимир путин
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ЦИВИЛЬСК, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин порадовался, что деньги, выделенные на такие проекты, как культурный центр, не исчезают "в черную дыру", а идут на реализацию задуманного. "Мы сейчас вот были, ФАП смотрели, сейчас находимся в культурном центре, который вот-вот будет сдан в эксплуатацию. 8 марта здесь открытие торжественное. И вообще приятно отметить, что средства, которые мы выделяем, в том числе из федерального бюджета на проекты подобного рода, что они в черную дыру никуда не исчезают, а претворяются в реальные проекты", - сказал Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики. Он отметил, что местный ФАП, который он посетил - небольшое скромное здание, которое качественно меняет жизнь работающих там людей и пациентов. "Есть над чем работать", - добавил президент.
https://ria.ru/20240222/putin-1929074695.html
россия
чувашская республика (чувашия)
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россия, чувашская республика (чувашия), владимир путин
Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Владимир Путин
Путин порадовался, что деньги в Чувашии не исчезают в черную дыру

Путин: приятно, что деньги в Чувашии идут на проекты, не исчезают в черную дыру

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ЦИВИЛЬСК, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин порадовался, что деньги, выделенные на такие проекты, как культурный центр, не исчезают "в черную дыру", а идут на реализацию задуманного.
«
"Мы сейчас вот были, ФАП смотрели, сейчас находимся в культурном центре, который вот-вот будет сдан в эксплуатацию. 8 марта здесь открытие торжественное. И вообще приятно отметить, что средства, которые мы выделяем, в том числе из федерального бюджета на проекты подобного рода, что они в черную дыру никуда не исчезают, а претворяются в реальные проекты", - сказал Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.
Он отметил, что местный ФАП, который он посетил - небольшое скромное здание, которое качественно меняет жизнь работающих там людей и пациентов.
"Есть над чем работать", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Путин заявил о хорошем потенциале для роста во всех регионах
Вчера, 20:43
 
РоссияЧувашская Республика (Чувашия)Владимир Путин
 
 
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