https://ria.ru/20240222/chuvashiya-1929077051.html

Путин порадовался, что деньги в Чувашии не исчезают в черную дыру

Путин порадовался, что деньги в Чувашии не исчезают в черную дыру - РИА Новости, 22.02.2024

Путин порадовался, что деньги в Чувашии не исчезают в черную дыру

Президент России Владимир Путин порадовался, что деньги, выделенные на такие проекты, как культурный центр, не исчезают "в черную дыру", а идут на реализацию... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T21:04

2024-02-22T21:04

2024-02-22T21:04

россия

чувашская республика (чувашия)

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg

ЦИВИЛЬСК, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин порадовался, что деньги, выделенные на такие проекты, как культурный центр, не исчезают "в черную дыру", а идут на реализацию задуманного. "Мы сейчас вот были, ФАП смотрели, сейчас находимся в культурном центре, который вот-вот будет сдан в эксплуатацию. 8 марта здесь открытие торжественное. И вообще приятно отметить, что средства, которые мы выделяем, в том числе из федерального бюджета на проекты подобного рода, что они в черную дыру никуда не исчезают, а претворяются в реальные проекты", - сказал Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики. Он отметил, что местный ФАП, который он посетил - небольшое скромное здание, которое качественно меняет жизнь работающих там людей и пациентов. "Есть над чем работать", - добавил президент.

https://ria.ru/20240222/putin-1929074695.html

россия

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, чувашская республика (чувашия), владимир путин